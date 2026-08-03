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Kanpur News: दो दिन बाद भी चोरी के मामले में पुलिस कार्रवाई बेनतीजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रसूलपुर गोगूमऊ गांव में एक मकान में सेंध लगाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी हो गई। पीड़िता, बबली, अपनी माँ और बेटे के साथ सो रही थी जब चोर रात में घर में घुसे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं।

Kanpur News: दो दिन बाद भी चोरी के मामले में पुलिस कार्रवाई बेनतीजा

Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। गजनेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गोगूमऊ गांव में शनिवार रात में एक मकान में सेंध लगाकर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान पार करने वाले चोर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके। मामले में पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस संदिग्ध चोरों की तलाश में जुटी है। रसूलपुर गोगूमऊ गांव की रहने वाली बबली के पति सुनील की तीन साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वह अपने पांच साल के पुत्र शिव के साथ गांव में रह रही है। शनिवार शाम को खाना खाने के बाद वह अपने बेटे के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर सोने गई थी।

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रात में चोरों ने उसके घर की पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसने के बाद कमरे में रखे बक्सों के ताला तोड़कर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती समान चोरी कर ले गए थे। डायल- 112 पर दी गई सूचना के बाद गांव पहुंचे चौकी इंचार्ज पामा मोहनवीर ने घटना की छानबीन व चोरों की तलाश शुरू की थी, लेकिन दो दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई बेनतीजा रही। एसओ गजनेर सनत कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर छानबीन व चोरों की तलाश की जा रही है।

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