Kanpur News: दो दिन बाद भी चोरी के मामले में पुलिस कार्रवाई बेनतीजा
Kanpur News: रसूलपुर गोगूमऊ गांव में एक मकान में सेंध लगाकर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नगदी चोरी हो गई। पीड़िता, बबली, अपनी माँ और बेटे के साथ सो रही थी जब चोर रात में घर में घुसे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक आरोपी नहीं पकड़े गए हैं।
Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। गजनेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गोगूमऊ गांव में शनिवार रात में एक मकान में सेंध लगाकर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान पार करने वाले चोर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके। मामले में पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस संदिग्ध चोरों की तलाश में जुटी है। रसूलपुर गोगूमऊ गांव की रहने वाली बबली के पति सुनील की तीन साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वह अपने पांच साल के पुत्र शिव के साथ गांव में रह रही है। शनिवार शाम को खाना खाने के बाद वह अपने बेटे के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर सोने गई थी।
रात में चोरों ने उसके घर की पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसने के बाद कमरे में रखे बक्सों के ताला तोड़कर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती समान चोरी कर ले गए थे। डायल- 112 पर दी गई सूचना के बाद गांव पहुंचे चौकी इंचार्ज पामा मोहनवीर ने घटना की छानबीन व चोरों की तलाश शुरू की थी, लेकिन दो दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई बेनतीजा रही। एसओ गजनेर सनत कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर छानबीन व चोरों की तलाश की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।