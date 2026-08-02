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Kanpur News: पशुपतिनगर नगर में अधिवक्ता के घर चोरी, रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के पशुपतिनगर में एक अधिवक्ता के घर में चोरी का मामला सामने आया, जिसमें लगभग 4.5 लाख रुपये के जेवर और 20 हजार रुपये नकद चुराए गए। गृहस्वामी शांतनु मिश्रा ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे कुछ परिचित लोग हैं, जिन्हें उनकी पत्नी ने रिपोर्ट में नामित किया है। मामले की जांच जारी है।

Kanpur News: पशुपतिनगर नगर में अधिवक्ता के घर चोरी, रिपोर्ट

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। पशुपतिनगर नगर में शातिरों ने अधिवक्ता के घर में धावा बोल नकदी समेत पौने पांच लाख का माल पार कर दिया। गृहस्वामी का आरोप है कि, घटना के पीछे कुछ परिचित लोग हैं। जिन पर उनकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है तब से आरोपी उनसे रंजिश मान रहे हैं। पशुपतिनगर निवासी शांतनु मिश्रा उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि, 22 जुलाई की रात करीब 2:40 बजे दो लोग उनके घर में चोरी छिपे दाखिल हुए। दोनों ने अंदर की ओर से दरवाजे की कुंडी बंद कर दी। इसके बाद शातिरों ने उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डेटा फार्मेट कर दिया।

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इसके बाद उनके घर से करीब 20 हजार नकद और अलमारी में रखे करीब 4.50 लाख रुपये के जेवर पार कर दिए। घटना पड़ोसी के सीसीटीवी फुटेज में कैद में होने का दावा किया है। कार्यवाहक नौबस्ता थाना प्रभारी नदीम ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही है।---------

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