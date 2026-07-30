Kanpur News: बदमाशों ने दंपति को बंधक बना पीटा और लूट ले गए नगदी-आभूषण

Kanpur News: कानपुर देहात। रनियां कस्बे में पामा रोड पर स्थित एक घर में धावा बोलकर बदमाशों ने गृहस्वामी व उनकी पत्नी को बंधक बनाकर पीटने के साथ ही घर में इलाज कराने के लिए रखे साढ़े तीन लाख रुपये नगद व सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। इसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। इसके साथ ही घटना की छानबीन व बदमाशों की तलाश शुरू की। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मकरंदपुर सरायां के रहने वाले राजन कुमार पुत्र राम गोपाल घरों में पत्थर लगाने की ठेकेदारी करते हैं। मौजूदा समय में वह रनियां कस्बे के श्याम सुंदर नगर मोहल्ले में पामा रोड पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं।

बुधवार शाम को खाना खाने के बाद वह परिजनों के साथ अपने घर की छत पर लेटे थे। रात में पांच बदमाशों ने घर में घुसकर गृहस्वामी के अलावा उनकी पत्नी प्रेमलता के साथ मारपीट करने के साथ दंपति व उनके पुत्र कृष्णा व भतीजे हिमांशु को बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश पत्नी के आपरेशन के लिए अलामारी में रखे साढ़े तीन लाख रुपये नगद व सोने चांदी के आभूषण व कीमती सामान उठा ले गए। परिजनों ने बताया कि बदमसाश चाकू, तमंचे व पेंचकस लिए थे। डायल- 112 पर दी गई सूचना के बाद एसओ रनियां दिनेश गौतम, एसआई देवेंद्र पाल ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। इसके साथ ही घायल दंपति को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भिजवाया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए। सीओ सदर सीओ संजय सिंह ने बताया कि घटना की छानबीन व बदमाशों की तलाश की जा रही है। परिजनों की तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।