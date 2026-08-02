Kanpur News: रक्तांचल वेबसीरीज में दिखेगा कानपुर का रित्विक
Kanpur News: कानपुर के रित्विक द्विवेदी अब वेबसीरीज रक्तांचल के तीसरे सीजन में नजर आएंगे। रितम श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित इस सीरिज में वे जुनैद का निगेटिव किरदार निभा रहे हैं। रित्विक ने छोटे नाटकों से अभिनय करियर शुरू किया और वर्तमान में क्राइस्टचर्च कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं।
Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुचर्चित वेबसीरीज रक्तांचल में अब शहर का रित्विक द्विवेदी भी नजर आए। डायरेक्टर रितम श्रीवास्तव की वेबसीरीज रक्तांचल के तीसरे सीजन में रित्विक जुनैद का निगेटिव किरदार निभा रहा है। यह वेबसीरीज कुछ दिन पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। रित्विक इससे पहले भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई सीरियल व वेबसीरीज में काम कर चुके हैं। जिसमें फूफाजी, ये मेरी फैमिली, पेपर लीक आखिरी परीक्षा, अचार आदि शामिल हैं।
रित्विक का अभिनय करियर
काकादेव निवासी रित्विक ने मुंबई से थिएटर में कई वर्कशॉप करने के बाद छोटे-छोटे नाटकों में भी काम किया है। रित्विक ने बताया कि जुनैद का किरदार काफी चुनौती भरा था। क्योंकि यह रोल निगेटिव होने के साथ अत्यधिक गुस्सैल वाला था। जबकि इसके विपरीत स्वभाव से तालुक रखने वाले रित्विक का मानना है कि थिएटर में हर रोल एक चुनौती होती है, जिसे जितना अच्छा खुद पर उतारा जाए, रोल उतना ही अधिक कामयाब होता है। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य निर्देशकों के साथ कई प्रोजेक्ट पर बात चल रही है।
शिक्षा
बिलाबांग इंटरनेशनल स्कूल और दून इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई करने के बाद रित्विक वर्तमान में क्राइस्टचर्च डिग्री कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। रित्विक के पिता डॉ. आशुतोष द्विवेदी और मां डॉ. मीतकमल द्विवेदी प्रोफेसर हैं और दोनों ही क्राइस्टचर्च कॉलेज में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं।
सामान्य प्रश्न
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