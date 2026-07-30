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Kanpur News: क्रांतिकारी प्रीमियर लीग-4 का मेगा ऑक्शन 23 अगस्त को

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में क्रांतिकारी प्रीमियर लीग-4 के मेगा ऑक्शन की तैयारियां चल रही हैं, जो 23 अगस्त को काकादेव के एक रेस्टोरेंट में होगा। इस बार खिलाड़ियों के टीम नाम देश के महान क्रांतिकारियों पर आधारित हैं। लीग का उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है।

Kanpur News: क्रांतिकारी प्रीमियर लीग-4 का मेगा ऑक्शन 23 अगस्त को

Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता क्रांतिकारी प्रीमियर लीग-4 के मेगा ऑक्शन की तैयारियां तेज हो गई हैं। लीग के खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन 23 अगस्त को काकादेव स्थित एक रेस्टोरेंट में होगा। इस क्रिकेट लीग में 30 वर्ष से अधिक उम्र के क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। यह जानकारी गुरुवार को इंदिरानगर में हुई बैठक में कानपुर वाले क्रांतिकारी संगठन के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने दी।संगठन के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने बताया कि पिछले सीजन की भांति इस बार भी प्रतियोगिता में चार टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें आजाद टाइगर्स, शिवाजी स्ट्राइकर्स, भगत ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई वारियर्स शामिल हैं। इस बार सभी टीमों के नाम देश के महान क्रांतिकारियों के नाम पर रखे गए हैं।

उन्होंने बताया कि इस लीग का उद्देश्य 30 वर्ष से अधिक आयु के उन क्रिकेट खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है, जो क्रिकेट में रुचि और प्रतिभा रखने के बावजूद अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कानपुर में लगातार चौथी बार आयोजित होने वाली इस लीग में खिलाड़ियों का चयन मेगा ऑक्शन के माध्यम से होगा। आयोजकों का मानना है कि ऑक्शन की प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया से सभी टीमों का संतुलित गठन होगा। बैठक में संगठन के सदस्य शशांक शाहू, रवि यादव, सौरभ त्रिवेदी, मोनू सिंह, अनुज यादव, पवन मिश्रा, गोपेंद्र, गोपाल और अखिलेश आदि मौजूद रहे।

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