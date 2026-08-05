Kanpur News: पथार के रास्ते का पुल तैयार, पर एप्रोच रोड नहीं बनी
Kanpur News: मूसानगर के आढन-पथार गांव में नया पुल बनकर तैयार है, लेकिन दोनों तरफ रास्ता नहीं बनने के कारण लोग पुराने पुल का उपयोग करने को मजबूर हैं। बारिश से काम रुका हुआ है, जिससे ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी का कहना है कि नई मिट्टी बैठने तक रास्ता नहीं बनाया जा सकता।
Kanpur News: मूसानगर, संवाददाता। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के आढ़न-पथार गांव को जाने वाले मार्ग के नाला पर पुल तो बन कर तैयार हो गया है परन्तु पुल के दोनों तरफ मिट्टी डालकर रास्ता नहीं बनाने से गांव के लोग पुराने पुल से ही निकलने को मजबूर है। अब बारिश के कारण पुल के पास मिट्टी डालने और रास्ता बनाने का काम भी बंद पड़ा है। इससे गांव के हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मूसानगर क्षेत्र के आढ़न पथार गांवों के लिये जाने पर बनी पुलिस नीचे होने के कारण हर साल बाढ़ के पानी में डूबने से गांवों का रास्ता बंद हो जाता है।
इसके चलते इस बार ऊंचाई पर नये पुल का निर्माण किया गया है। पुल का निर्माण पूरा होने के बाद भी एप्रोच रोड नहीं बनने के कारण इस इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण शीतल निषाद, प्रमोद कुमार, भगवान सिंह, शैलेन्द्र आदि ने कहा कि पुल को बने हुए लगभग दो महीने बीत चुके हैं परन्तु आज तक पुल का एप्रोच रोड नहीं बनाया गया, जिससे इस इलाके के हजारों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगस्त माह में लोगो को बाढ़ आने का भी अंदेशा सता रहा है। समय रहते पुल के पास मिट्टी डालकर रास्ता नहीं बना तों फिर से लोगो को बाढ़ जैसी समस्या से झूझना पड़ेगा। वहीं पीडब्ल्यूडी के जेई दीपक कुमार ने बताया कि पुल का एप्रोच जहां पर बनना है वहां पर नई मिट्टी डाली गई है, जबतक मिट्टी ठीक से बैठ नहीं जाता है तब तक अप्रोच बनाना ठीक नहीं होगा क्योंकि मिट्टी नीचे धंसेगी तो अप्रोच टूट जाएगा, उन्होंने कहा कि जल्द ही पुल की एप्रोच रोड का निर्माण कराया जायेगा।
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