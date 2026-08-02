Kanpur News: हिसावां जाने को 100 मीटर तक गंदे पानी से गुजर रहे लोग
Kanpur News: संदलपुर चौराहे से हिसावां जाने वाले मार्ग पर जल निकासी न होने के चलते ग्रामीणों व राहगीरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
Kanpur News: मंगलपुर, संवाददाता। संदलपुर चौराहे से हिसावां जाने वाले मार्ग पर जल निकासी न होने के चलते ग्रामीणों और राहगीरों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य चौराहे से लगभग 100 मीटर के बाद 100 मीटर की दूरी तक सड़क पर हमेशा बदबूदार गंदा पानी भरा रहता है, जिससे हर दिन हजारों लोगों को निकालने में परेशानियां हो रही है। संदलपुर कस्बे के मुख्य चौराहे से हिसावां,कसोलर होकर औरैया तक जाने वाला मुख्य मार्ग है। इससे बड़ी संख्या में लोगों का औरैया आना-जाना रहता है क्योंकि यहां के दुकानदार ज्यादातर औरैया से ही समान लाते है। वहीं चौराहे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक निजी कॉलेज भी है जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे आते जाते हैं।
संदलपुर मुख्य चौराहे से 100 मीटर तक तो रास्ता ठीक है लेकिन 100 मीटर के बाद अगले 100 मीटर तक जल निकासी की व्यवस्था न होने से मुख्य सड़क पर जल भराव रहता है। इससे राहगीर बदबूदार पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं जल भराव होने से सड़क में गड्ढे भी हो गए हैं। इनमें बदबूदार पानी भरा रहता है। वहीं कॉलेज जाने वाले बच्चों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने की आशंका बनी रहती है। जलभराव और गंदगी के कारण आसपास के क्षेत्र में संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि एक वर्ष पहले स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सड़क व नाली बनाए जाने की मांग की थी। इसके बाद सड़क का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन लगभग 100 मीटर के हिस्से में नाली का निर्माण नहीं कराया गया। नाली न होने के कारण घरों और रास्तों का गंदा पानी सीधे सड़क पर एकत्र हो रहा है, जिससे सड़क भी समय से पहले क्षतिग्रस्त हो रही है। ग्रामीणों ने इस मुख्य मार्ग पर शीघ्र ही जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने की मांग की है जिससे जलभराव की इस गंभीर समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल सके और आम जनता को आवागमन में राहत मिल सके।
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