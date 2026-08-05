Kanpur News: बारिश ने दी उमस से राहत खिले किसानों के चेहरे

Kanpur News: कानपुर देहात में सोमवार रात से शुरू हुई बारिश ने मंगलवार को भी जारी रखा। इससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली और तापमान सामान्य से चार डिग्री नीचे गिर गया। बारिश ने किसानों को सूखती फसलों को जीवनदान दिया, लेकिन जलभराव और कीचड़ से समस्या भी उत्पन्न हुई।

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। जनपद में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। सोमवार रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी रुक-रुककर जारी रहा। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से खासी राहत मिली।बारिश के चलते दिन में पारा सामान्य से सवा चार डिग्री नीचे गिर गया। ठंडी हवा ने माहौल को खुशनुमा कर दिया। सावन के महीने में पहली ठीकठाक बारिश से सूख रही फसलों को जीवनदान मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे। जनपद में मानसून के देर से आने के साथ ही आसमान में छाने वाले बादलों के चकमा देने व मौसम के कमजोर पड़ने के साथ ही सूख रही फसलों के कारण जहां किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बनी थीं। वहीं उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्तव्यस्त था। सोमवार रात में मौसम ने अचानक करवट बदली। रात में बारिश के साथ ही पारा सामान्य से तीन डिग्री नीचे गिरने से लोगों को उमस से राहत मिली।

बारिश का सिलसिला जारी देर रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी रुक-रुक कर जारी रहा। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। पूरे दिन आसमान में बदली छाए रहने के साथ अलग- अलग स्थानों पर रुकरुककर बारिश का सिलसिला जारी रहा। दोपहर में पारा सामान्य से सवा चार डिग्री नीचे गिरने के साथ ही ठंडी हवा ने मौसम खुशनुमा कर दिया। बारिश होने के बाद सूख रही धान की बेड मूंग उरद व मक्का आदि की फसलों को जीवनदान मिल गया। इससे किसानों के चेहरों पर रौनक आ गई है।

मौसम में बदलाव का अनुमान मौसम में नहीं होगा बदलाव,जारी रहेगी हल्की मध्यम बारिश

सीएसए के मौसम विभाग के तकनीकी अधिकारी अजय मिश्र ने बताया कि मंगलवार को अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री रहा। उन्होंने बताया कि अभी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगले पांच दिन तक आसमान में बदली रहने व तेज हवा के साथ मध्यम व भारी बारिश होने की संभावना है।

बारिश की मात्रा अकबरपुर में सर्वाधिक व डेरापुर में सबसे कम हुई बारिश

जिले में सोमवार रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा। इस दौरान जिले में औसत 25.33 मिमी बारिश हुई। आपदा विशेषज्ञ अश्विनी वर्मा ने बताया कि अकबरपुर तहसील में सबसे अधिक 60 मिमी बारिश हुई, जबकि भोगनीपुर में 34 मिमी, मैथा में 25 मिमी, रसूलाबाद में 15 मिमी व सिकंदरा में 12 मिमी बारिश रिकार्ड की गई, जबकि डेरापुर में सिर्फ 6 मिमी ही बारिश हुई।

जलभराव की समस्या बारिश में कीचड़ व जलभराव से हुई परेशानी

सावन के महीने में पहली बार जिले में ठीक ठाक बारिश हुई। इससे जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं जलभराव व कीचड़ से लोग खासे परेशान हुए। पानी भर जाने से अकबरपुर कस्बे में बीआरसी परिसर तालबा में तब्दील दिखा। जबकि अकबरपुर ब्लॉक के मोहम्मदपुर गांव की गलियों में घरों के सामने तक जलभराव होने से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहां के रहने वाले अमरसिंह, विजय बहादुर, गोरेलाल, छुटकऊ्, शिव कुमार आदि ग्रामीणों ने बताया कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पूरे गांव की गलियां पहली ही बारिश में जलमग्न हो गईं। इसी तरह झींझक ब्लॉक के नयापुरवा गदनपुर में सीडीओ के निर्देश के बाद भी जल निकासी का समुचित इंतजाम नहीं किए जाने व गांव के तालाब पर कब्जा होने से गलियों में पानी भर जाने के कारण लोगों को आवागमन में खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा।

स्वास्थ्य पर प्रभाव बारिश के चलते मेडिकल कालेज में कम संख्या में पहुंचे मरीज

जिले में बीमारी का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग उल्टी, दस्त, बुखार, पेट दर्द आदि के साथ ही त्वचा संबंधी रोगों से पीड़ित होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। मंगलवार को बारिश के बाद भी मेडिकल कालेज की ओपीडी में1187 नए व करीब ढाई सौ पुराने मरीज ही इलाज कराने पहुंचे। मरीजों की भीड़ रहने से पर्चा बनवाने डॉक्टरों को दिखाने जांच कराने व दवा लेने में मरीजों को लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।