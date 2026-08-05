Kanpur News: झमाझम बरसात ने दिलाई गर्मी से राहत, आज भी बरसेगा

Kanpur News: कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। रविवार रात से लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दिला दी है। बुधवार को 70 मिमी बारिश दर्ज की गई। पिछले 72 घंटों में अब तक 173.1 मिमी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी बारिश की संभावना है लेकिन इसके बाद छिटपुट बारिश को छोड़ कम से कम 12 अगस्त तक मानसून ब्रेक हो सकता है। जुलाई माह में 300 मिमी से अधिक बारिश के बाद अगस्त के शुरुआती पांच दिनों का औसत अब तक अच्छा रहा है। यह बारिश प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में अधिक रही। रात दो बजे से गरज चमक के साथ शहर में शुरू हुई तेज बारिश सुबह 10 बजे तक टिप-टिप कर चलती रही। कई क्षेत्रों में इसके बाद भी बारिश होती रही। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बुधवार शाम तक 70 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले सोमवार को 62.9 और मंगलवार को 40.2 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा। अधिकतम तापमान सीजन का सबसे कम 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। न्यूनतम पारा 24.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर मात्र 4.4 डिग्री सेल्सियस रह गया। लगातार बारिश के कारण मौसम काफी नरम पड़ गया। इस बारिश ने फिलहाल उमस भरी गर्मी से भी राहत दिलाई। तापमान कम होने और नमी अधिक होने से उमस खत्म हो जाती है और सिहरन शुरू हो जाती है। कम तापमान के बीच अधिकतम नमी का प्रतिशत 98 और न्यूनतम 95 रहा। इससे गर्मी का अहसास काफी हद तक कम हो गया। एसी कूलर छोड़ लोगों ने सिर्फ पंखों से काम चलाया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। शुक्रवार को केवल पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है। इसके बाद 11 से 12 अगस्त तक मानसून ब्रेक रहेगा। पूरे देश में मानसून की सक्रियता कम हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ना तय है。