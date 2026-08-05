Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: झमाझम बरसात ने दिलाई गर्मी से राहत, आज भी बरसेगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में रविवार रात से हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। बुधवार को 70 मिमी बारिश रेकॉर्ड की गई, जबकि पिछले 72 घंटों में 173.1 मिमी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी बारिश की संभावना है, लेकिन उसके बाद मानसून ब्रेक हो सकता है।

Kanpur News: झमाझम बरसात ने दिलाई गर्मी से राहत, आज भी बरसेगा

Kanpur News: कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। रविवार रात से लगातार रुक-रुक कर हो रही बारिश ने गर्मी से राहत दिला दी है। बुधवार को 70 मिमी बारिश दर्ज की गई। पिछले 72 घंटों में अब तक 173.1 मिमी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी बारिश की संभावना है लेकिन इसके बाद छिटपुट बारिश को छोड़ कम से कम 12 अगस्त तक मानसून ब्रेक हो सकता है। जुलाई माह में 300 मिमी से अधिक बारिश के बाद अगस्त के शुरुआती पांच दिनों का औसत अब तक अच्छा रहा है। यह बारिश प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में अधिक रही। रात दो बजे से गरज चमक के साथ शहर में शुरू हुई तेज बारिश सुबह 10 बजे तक टिप-टिप कर चलती रही। कई क्षेत्रों में इसके बाद भी बारिश होती रही। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बुधवार शाम तक 70 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले सोमवार को 62.9 और मंगलवार को 40.2 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। बारिश का असर तापमान पर भी पड़ा। अधिकतम तापमान सीजन का सबसे कम 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। न्यूनतम पारा 24.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर मात्र 4.4 डिग्री सेल्सियस रह गया। लगातार बारिश के कारण मौसम काफी नरम पड़ गया। इस बारिश ने फिलहाल उमस भरी गर्मी से भी राहत दिलाई। तापमान कम होने और नमी अधिक होने से उमस खत्म हो जाती है और सिहरन शुरू हो जाती है। कम तापमान के बीच अधिकतम नमी का प्रतिशत 98 और न्यूनतम 95 रहा। इससे गर्मी का अहसास काफी हद तक कम हो गया। एसी कूलर छोड़ लोगों ने सिर्फ पंखों से काम चलाया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। शुक्रवार को केवल पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है। इसके बाद 11 से 12 अगस्त तक मानसून ब्रेक रहेगा। पूरे देश में मानसून की सक्रियता कम हो जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ना तय है。

ये भी पढ़ें:Kanpur News: 45 मिमी बारिश ने गिराया 06 डिग्री पारा, गर्मी से मिली राहत

मौसम विभाग की भविष्यवाणी

मौसम विभाग के अनुसार नए मौसमी सिस्टम बनने तक मानसून की आगे की सक्रियता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। माना जा रहा है कि एक या दो सप्ताह का गैप हो सकता है। इस दौरान छिटपुट बारिश ही संभव है। यदि बंगाल की खाड़ी में कोई कम दबाव का क्षेत्र बनता है और आगे डिप्रेशन में बदलता है या पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो स्थितियां बदल सकती हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम विज्ञान विभाग के कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि हल्के से मध्यम बादल छाए रहेंगे। स्थानीय स्तर पर छिटपुट बारिश होती रहेगी। गुरुवार को भी बादल रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आगे मानसून की सक्रियता कम हो सकती है।

पारे पर एक नजर

अगस्त अधिकतम न्यूनतम

01 34.6 26.6

02 34.8 26.8

03 35.0 26.2

04 29.0 23.6

05 28.8 24.4

सामान्य प्रश्न

कानपुर में बारिश के बाद तापमान क्या रहा?
अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है। न्यूनतम पारा 24.4 डिग्री रहा जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Rain Kanpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।