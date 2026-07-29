Kanpur News: शहर में शॉर्ट बर्स्ट रेन का ट्रेंड, चकेरी में सबसे ज्यादा बरसा पानी

Kanpur News: कानपुर के चकेरी क्षेत्र में पिछले 48 घंटों में 158.8 मिमी बारिश हुई, जबकि कंपनीबाग में 5.8 मिमी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह शॉर्ट बर्स्ट रेन का नया ट्रेंड है। यूपी में मानसून अब ब्रेक पर है लेकिन 2-3 अगस्त से फिर सक्रिय होने की संभावना है।

Kanpur News: कानपुर। शहर के चकेरी क्षेत्र में पिछले 48 घंटों में रिकॉर्ड 158.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके विपरीत कंपनीबाग क्षेत्र में औपचारिक रूप से मात्र 5.8 मिमी बारिश ही दर्ज की गई। अभी तक शहर में पॉकेट रेन का ट्रेंड रहा था लेकिन अब शॉर्ट बर्स्ट रेन का ट्रेंड शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, एक बार फिर मानसून ब्रेक पर चला गया है। दो या तीन से फिर संभावना बन सकती है।

मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अब तक यहां 326.4 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है। लेकिन, यहां पिछले 48 घंटों में नाममात्र बारिश ही दर्ज की गई। आसपास के क्षेत्रों में कहीं 15 तो कहीं 20 मिमी तक बारिश हुई। इसके विपरीत कैंट, जाजमऊ, श्यामनगर और दक्षिण के क्षेत्रों में भीषण बारिश दर्ज की गई।

एयरफोर्स वेदर स्टेशन का आंकड़ा एयरफोर्स वेदर स्टेशन में मंगलवार सुबह 08:30 बजे तक 77 मिमी और बुधवार सुबह 08:30 बजे तक 81.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इस तरह 48 घंटों में यहां कुल 158.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। शहर के अंदर यह भी एक रिकॉर्ड है। एक क्षेत्र में मात्र 5.8 मिमी और दूसरे छोर पर 158.8 मिमी बारिश हुई।

मौसम विशेषज्ञ की टिप्पणी मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय का कहना है कि वर्षों बाद इस तरह की स्थिति शहर में देखी गई है जब बारिश का बड़ा अंतर है। पॉकेट रेन का ट्रेंड तो पहले से रहा है, जिसमें पॉकेट्स में हल्की वर्षा होती रही हैं। लेकिन शॉर्ट बर्स्ट रेन का ट्रेंड शहर में नया है। यह ट्रेंड वैसे पूरे प्रदेश के जनपदों में रहा है जहां रोज-रोज वर्षा न होकर एक ही दिन में भारी बारिश दर्ज की गई है। कई जनपदों में एक ही दिन में 100 मिमी से अधिक वर्षा हुई है।

बारिश के कारण और प्रभाव विशेषज्ञ मानते हैं कि कम दबाव क्षेत्र की एक रेखा होती है। इस रेखा पर पड़ने वाले क्षेत्र में सामान्य रूप से अधिक बारिश होती है। दूसरे इस क्षेत्र का तापमान भी अलग रहता है। तापमान और नमी का नजदीकी रिश्ता है। अधिक तापमान अधिक नमी को प्रभावित करता है। इस कारण भी बादलों के बड़े टुकड़े बन जाते हैं और एक ही समय बादल फटने जैसी घटना के रूप में खूब तेज बारिश हो जाती है। ऐसा ही चकेरी और आसपास के क्षेत्र में हुआ है।

आज का तापमान बुधवार को बौछारें तक नहीं पड़ीं लेकिन अधिकतम तापमान पर असर पड़ गया। दिन का पारा 34.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रात का पारा 25.7 डिग्री से 26.8 डिग्री सेल्सियस हो गया। दक्षिण पूर्वी हवा सामान्य हवा के बीच अधिकतम नमी 83 और न्यूनतम 61 प्रतिशत हो गई।

मानसून की स्थिति भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, अब यूपी के पश्चिमी हिस्से में छिटपुट छोड़ शेष यूपी में मानसून सक्रिय नहीं है। कम दबाव का क्षेत्र काफी नीचे होने के कारण यूपी में मानसून ब्रेक पर रहेगा। इसके बाद 02 या 03 अगस्त से इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं।

भविष्यवाणी सीएसए के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि छिटपुट बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे कहीं-कहीं बूंदाबांदी या बौछारें पड़ सकती हैं। मध्यम या तेज बारिश के आसार नहीं हैं। 02 अगस्त से दोबारा मानसून के सक्रिय होने की संभावनी दिख रही है।