Kanpur News: मुंसिफ कोर्ट की स्थापना के लिये होगा प्रयास: अजीत सिंह पाल

Kanpur News: रसूलाबाद, संवाददाता। रसूलाबाद तहसील में नवगठित एडवोकेट एसोसिएशन पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री व विधायक ने पहुंचकर हिस्सा लिया। वकीलों की मांग पर मंत्री ने मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का प्रयास करने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक ने वाहन स्टैंड व सोलर लगवाने की घोषणा की。

शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन

रसूलाबाद तहसील में गुरुवार को एडवोकेट एसोसिएशन पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सुबह मंत्रोच्चार के साथ संगीतमय सुंदरकांड पाठ आयोजित किया गया। उसके बाद अधिवक्ता भवन में शपथग्रहण समारोह आयोजित हुआ। नवगठित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार अजीत सिंह पाल से वकीलों ने मुंसिफ कोर्ट स्थापित किए जाने की मांग की । इस पर मंत्री ने प्रयास करने का आश्वासन दिया। विधायक पूनम संखवार ने तहसील परिसर में वाहन स्टैंड व सोलर लगवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहाकि अधिवक्ताओं के हित में जो भी विकास कार्य संभव होगा उनके स्तर से पूरा कराया जायेगा। नवगठित एडवोकेट एसोसिएशन पदाधिकारियों ने वकीलों व वादकारियों के हित में काम करने की शपथ ली। अध्यक्ष हुकुम सिंह राजपूत, महामंत्री विजय प्रकाश त्रिपाठी, एमपी सिंह, सुमित पाण्डेय, भीष्म प्रताप सिंह, सुशील कुमार शुक्ला,राम सिंह यादव, रब्बानी खान, मशरुफ नवाज, कपिल पाण्डेय, राजेश कुशवाहा, सुमित गौतम सहित कई वकील मौजूद रहे。