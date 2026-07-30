Kanpur News: एक महीने में दूसरी बार धंसी गंगा बैराज-बिठूर रोड

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। गंगा बैराज से बिठूर जाने वाली फोरलेन सड़क एक बार फिर धंस गई है। बनियापुर के पास सड़क के किनारे का हिस्सा धंसने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले भी इसी स्थान पर सड़क धंसने के बाद लोक निर्माण विभाग ने गड्ढा भरकर अस्थायी मरम्मत कराई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सड़क दोबारा धंस गई। इसके अलावा इस रोड पर जल निकासी न होने से पानी भरा हुआ है, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। मंधना से गंगा बैराज, ट्रांसगंगा सिटी होते हुए मोहनलालगंज (लखनऊ) तक सड़क का चौड़ीकरण और फोरलेन निर्माण करीब एक वर्ष पहले ही पूरा हुआ है।

इसके बावजूद सड़क पर बार-बार धंसने और गड्ढे बनने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे राहगीरों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल ही में मंधना से बिठूर रोड साईं मंदिर के पास निर्माणाधीन पुलिया में गिरकर चौबेपुर के एक युवक की मौत भी हो चुकी है। वहां भी निर्माण कार्य होने का न तो कोई बोर्ड लगा था और न ही बेरीकेडिंग थी। अब दूसरे सेक्शन पर सड़क धंसने से निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड-2 के अधिशासी अभियंता अखंडेश्वर प्रसाद ने बताया कि बनियापुर के पास सड़क के किनारे का हिस्सा धंसने की सूचना मिली है। विभागीय टीम को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया जा रहा है और जल्द मरम्मत कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी सड़क धंसने पर मरम्मत का कार्य कराया गया था।