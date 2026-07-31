Kanpur News: नगर आयुक्त को आनंदेश्वर मंदिर में व्यवस्था में मिलीं कमियां (फोटो)

Kanpur News: कानपुर में सावन के पहले सोमवार की तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शिव मंदिरों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सिद्धनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल में विकसित करने के कार्यों की प्रगति की भी जांच की गई। अन्य कार्यों में विद्युत शवदाह गृह का संचालन न होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया।

Kanpur News: कानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। सावन के पहले सोमवार के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। इनका जायजा लेने के लिए शुक्रवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीमों ने शहर के शिव मंदिरों में जाकर व्यवस्थाएं देखीं और 24 घंटे में इसे पूरा करने के निर्देश दिए। बाबा आनन्देश्वर मंदिर, सिद्धनाथ और खेरेपति मंदिर की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा। बाबा आनन्देश्वर मंदिर में हितेश गिरि महाराज, जूना अखाड़ा थानापति अत्रीवन महाराज, विवेक पुरी महाराज, मथुरा गिरि महाराज, डॉ. सुनील गिरि महाराज, अजय पुजारी और आशुतोष कुमार अंश ने नगर आयुक्त के अलावा पार्षद जितेन्द्र बाजपेयी, अपर नगर आयुक्त अनूप कुमार, राजेश कुमार, मीनाक्षी अग्रवाल, मोहम्मद फहीम आदि को निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर के आसपास बड़ी संख्या में आवारा पशु दिखे। इनके खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। मन्दिर परिसर के रास्ते में एक स्थान पर नाली कवर करने के लिए लगी जाली टूटी पायी गयी। निर्देश दिए गए जहां भी ऐसी समस्या है वहां क्षतिग्रस्त जालियां हटाकर सावन के प्रथम सोमवार तक ठीक करा दिया जाए। सफाई के भी निर्देश दिए。

सिद्धनाथ मंदिर व घाट बनेगा पर्यटन स्थल सिद्धनाथ मंदिर व घाट पर सीएमवीएनवाई के अन्तर्गत चल रहे घाट के किनारे कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। यहां 10 करोड़ 42 लाख से सिद्धनाथ घाट कॉरिडोर के फेज दो का कार्य प्रगति पर पाया गया। इसे आस-पास के क्षेत्र से बाबा सिद्धनाथ मन्दिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आरती स्थल एवं घाट पर सीढ़ियों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। घाट पर बैरिकेडिंग एवं चेंजिंग रूम बनाए जाने के निर्देश दिए गए। मन्दिर में चढ़ने वाले और घाट के शवों पर चढ़ए जाने वाले फूलों को प्रोसेस कराए जाने के निर्देश दिए। यहां छोटा मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर भी बनाने को कहा। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर मुख्य रोड तक तीन से चार चैम्बर में परपुरेटेड ढक्कन ( छेदनुमा) आज ही लगवा दिया जाएं।

विद्युत शवदाह गृह : संचालन न होने पर स्पष्टीकरण मांगा अफसर श्मशान घाट की सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे। रोज ग्रुप में फोटो शेयर करने के निर्देश दिए। सिद्धनाथ श्मशान घाट पर विद्युत शवदाह गृह का भी निरीक्षण किया गया। जोनल अभियन्ता से कारण पूछा गया कि छह माह से ज्यादा का समय इसे बने हो गया है लेकिन इसका संचालन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। तीन दिन में कारण स्पष्ट किया जाए एवं लापरवाह अभियन्ता व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाए।

खेरेपति मंदिर : संपर्क मार्गों को दुरुस्त कराएं खेरेपति मन्दिर का भी निरीक्षण किया गया। मंदिर परिसर व आसपास सम्पर्क मार्गों पर सफाई व्यवस्था, पैच वर्क, अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए।

बाबा के दर्शन कर लगाए जयकारे