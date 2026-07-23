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Kanpur News: स्काउट और गाइड के जिला सचिव बने प्रशांत कुमार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में, भारत स्काउट और गाइड की संस्था के हित में सह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रशांत कुमार द्विवेदी को जिला सचिव नियुक्त किया गया है। यह जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन ने अग्रिम आदेश तक सौंपी है।

Kanpur News: स्काउट और गाइड के जिला सचिव बने प्रशांत कुमार

Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता भारत स्काउट और गाइड कानपुर के संस्था हित में सह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रशांत कुमार द्विवेदी को जिला सचिव बनाया गया है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे जैन ने अग्रिम आदेश तक यह जिम्मेदारी सौंपी है।

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