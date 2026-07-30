Kanpur News: एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता में आंशी बनीं विजेता
Kanpur News: कानपुर में पीपीएन कॉलेज में छात्रों के समग्र विकास के लिए एक्सटेम्पोर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों की त्वरित सोच, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का विकास करना था। आंशी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि शिवांगी दूसरे और जोया व पार्थवी ने तीसरे स्थान पर जगह बनाई।
Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए पीपीएन कॉलेज में एक्सटेम्पोर (त्वरित भाषण) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य छात्रों में त्वरित सोचने की क्षमता, प्रभावी अभिव्यक्ति, वक्तृत्व-कौशल व आत्मविश्वास का विकास करना था। प्रतियोगिता में आंशी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, शिवांगी गुप्ता दूसरे और जोया आमिर व पार्थवी अग्निहोत्री संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहीं। संयोजन प्रो. मीना गुप्ता ने और संचालन प्रो. राम नरेश पटेल ने किया। इस मौके पर प्रो. सुमन सिंह, प्रो. मधुरबाला यादव, प्रो. राजेश कुमार, प्रो. निधि श्रीवास्तव एवं प्रो. अनीता राय मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।