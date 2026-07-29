Kanpur News: रूरा-डेरापुर रोड पर 11 केवी केबल बॉक्स में फॉल्ट से आपूर्ति ठप
Kanpur News: बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। रूरा कस्बे में गर्मी और उमस के बीच बुधवार को 11 केवी के बिजली के केबल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने से चार घंटे तक बिजली ठप रही। दमकने के कारण पंखे और कूलर बंद हो गए, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति खराब हो गई।
Kanpur News: रूरा, संवाददाता। भीषण गर्मी और उमस के बीच बुधवार सुबह रूरा कस्बे के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रूरा-डेरापुर मार्ग पर स्थित 11 केवी लाइन के केबल बॉक्स में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब चार घंटे तक बिजली न आने से कस्बे के लोग गर्मी और उमस से तड़प उठे। बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे रूरा-डेरापुर रोड पर लगे 11 केवी केबल बॉक्स पर एक कौआ आकर बैठ गया। पक्षी के संपर्क में आते ही हाई-वोल्टेज केबल के फेजों में जोरदार स्पार्क हुआ, जिससे केबल बॉक्स में गंभीर फॉल्ट आ गया।
धमाके के साथ ही पूरे रूरा कस्बे, आसपास के मोहल्लों और मुख्य बाजार की बिजली आपूर्ति अचानक बंद हो गई। सुबह-सुबह बिजली गुल होते ही घरों में पंखे, कूलर और एसी शोपीस बन गए। तेज उमस के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों का हाल सबसे ज्यादा बेहाल नजर आया। दैनिक दिनचर्या के समय बिजली जाने से पेयजल आपूर्ति भी पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। इसके अलावा, बिजली पर निर्भर दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का कामकाज भी घंटों ठप रहा। बिजली की फाल्ट की सूचना पर बिजली विभाग की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची और फॉल्ट को दुरुस्त करने के काम में जुट गई। लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद सुबह करीब 11:30 बजे बिजली आपूर्ति बहाल की जा सकी, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जेई नितिन उपाध्याय ने बताया, "केबल बॉक्स में नमी आ जाने और पक्षियों के बैठने के कारण कभी-कभी इस तरह के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य पूरा किया और सप्लाई चालू करा दी है।
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