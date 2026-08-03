Kanpur News: लुटेरे हुए चिह्नित,गिरफ्तारी के लिए तेज हुई छापेमारी

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। रनियां कस्बे में रहने वाले टाइल्स ठेकेदार व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर साढ़े तीन लाख रुपये व सोने चांदी के आभूषण लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने चिह्नित कर लिया। कुछ शिातरों को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ मे लुटेरों के ठिकानों के बावत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने के बाद पुलिस व एसओजी की छह टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के मकरंदपुर निवासी राजन कुमार टाइल्स लगाने का ठेके पर काम करता है। मौजूदा समय में वह रनियां कस्बे के श्यामसुंदर नगर में परिवार के साथ निवास कर रहा है।

30 जुलाई की रात में आधा दर्जन बदमाशों ने उसके घर में घुसकर ठेकेदार व उसकी पत्नी प्रेमलता के साथ मारपीटकर घायल करने के साथ ही उसके घर में पत्नी के आपरेशन के लिए अलमारी में रखे साढे़ तीन लाख रुपये व सोने चांदी के आभूषण लूट लिए थे। मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। सीसी कैमरों के फुटेज तलाशने के साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ व छानबीन के बाद पुलिस ने घटना में शामिल लुटेरों को चिह्नित कर लिया। इसके बाद पुलिस व एसओजी की छह टीमें चिह्नित लुटेरों की तलाश में संभावित ठिकानो पर छापेमारी कर रही है। एसओ रनियां दिनेश गौतम ने बताया कि मामले में संलिप्त लुटेरों के ठिकानों के बावत महत्वूपर्ण जानकारी मिलने के बाद पुलिस व एसओजी की टीमें उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होने जल्द ही घटना का खुलासा होने की पूरी संभावना है।