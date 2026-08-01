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Kanpur News: भूमाफिया की शिकायत पर 11 नामजद और 19 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कल्याणपुर में भूमाफिया गजेंद्र सिंह नेगी ने पुलिस में शिकायत की है कि उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाई गई। पुलिस ने 11 नामजद और 29 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Kanpur News: भूमाफिया की शिकायत पर 11 नामजद और 19 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट

Kanpur News: कल्याणपुर, संवाददाता। रावतपुर के भूमाफिया एवं 20 से अधिक मुकदमों में आरोपी गजेंद्र सिंह नेगी की तहरीर पर पुलिस ने फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने, धमकी देने समेत विभिन्न आरोपों में 11 नामजद और 29 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केशवपुरम निवासी गजेंद्र सिंह नेगी का आरोप है कि उन्हें पहले झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर ''गजेंद्र सिंह नेगी मुक्ति मोर्चा'' के नाम से फर्जी आईडी बनाई गई। आरोप है कि इस आईडी के माध्यम से उनकी और उनके परिवार की तस्वीरों का इस्तेमाल कर मनगढ़ंत और भ्रामक सामग्री प्रसारित की गई, जिससे उनकी सामाजिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।

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नेगी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके नाम से भी फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर उसका दुरुपयोग किया गया। उनका कहना है कि मुकदमों की पैरवी करने और अधिकारियों से शिकायत करने पर उन्हें तथा उनके परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। साथ ही उनकी पत्नी की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे वापस न लेने पर फर्जी मामलों में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। वहीं भूमाफिया की तहरीर के आधार पर पुलिस ने विवेक कुमार गुप्ता, योगेश कुमार सिंह, रविकांत बाजपेई, बृजेश कुमार सिंह, साधना सचान, देवेंद्र सिंह, कार्तिक पांडेय, ललित कुमार पांडेय, आशीष दीवान, अरुण कुमार अवस्थी और अमित कटियार को नामजद किया है। इसके अलावा 29 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले के सभी तथ्यों की जांच की जा रही है।

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