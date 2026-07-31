Kanpur News: प्रवर्तन टीम का घेराव, सिपाही को धक्का देकर ले भागे ओवरलोड वैन

Kanpur News: कल्याणपुर, संवाददाता। चकेरी में वाहन चेकिंग के दौरान ओवरलोड डिलीवरी वैन पकड़कर पनकी औद्योगिक क्षेत्र चौकी ले जा रही प्रवर्तन विभाग की टीम का 15 से 20 लोगों ने घेराव किया। आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों से गालीगलौज की। प्रवर्तन सिपाही को धक्का देकर वाहन से उतार दिया और वैन की चाबी छीनकर फरार हो गए। मामले में प्रवर्तन पर्यवेक्षक की तहरीर पर पनकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।प्रवर्तन पर्यवेक्षक ऋषिकांत तिवारी ने बताया कि वह कानपुर नगर में तैनात हैं। गुरुवार को कर अधिकारी अनिल कुमार के साथ चकेरी क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे।

दोपहर करीब तीन बजे टीम ने डिलीवरी वैन को रोककर जांच की तो वह ओवरलोड मिली। चालक वाहन के पंजीकरण समेत अन्य आवश्यक अभिलेख और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा सका। नियमों का उल्लंघन मिलने पर वाहन को बंद कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्र चौकी पनकी ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एलएमएल चौराहे के पास 15 से 20 लोगों ने टीम का घेराव कर लिया। वाहन में मौजूद प्रवर्तन सिपाही राजकिरण को धक्का देकर नीचे उतार दिया और वाहन की चाबी छीनकर जान से मारने की धमकी दी। सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, लेकिन तब तक सभी आरोपित वैन लेकर भाग निकले। पनकी इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी से अभद्रता, धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।