Kanpur News: हिस्ट्रीशीटर गिड़गिड़ाते हुए बोला-अब अपराध नहीं करूंगा

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। गुजैनी में अधिवक्ता के घर पर गाली-गलौज कर पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने आरोपित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार करते हुए उसका कई किलोमीटर जुलूस निकाला। पैदल मार्च के दौरान आरोपित गिड़गिड़ाते हुए दोबारा अपराध न करने की कसम खाता रहा। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर का क्षेत्र में आतंक खत्म करने के लिए यह कार्रवाई की। दरअसल, उधार दी रकम वापस मांगने पर हिस्ट्रीशीटर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अधिवक्ता के घर पर धावा बोला था, जिसका सीसी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। मर्दनपुर निवासी अधिवक्ता निखिल तिवारी का छोटा भाई अखिल बीए तृतीय वर्ष का छात्र है।

अखिल ने बताया कि डेढ़ माह पहले पनकी के पतरसा गोपालपुर के कालिका नगर निवासी हिस्ट्रीशीटर पंकज ठाकुर को दस हजार रुपये उधार दिए थे। उधार दी रकम वापस मांगने से गुस्साए पंकज ने अपने गुर्गे सनी गुप्ता व अन्य दो साथियों के साथ मिलकर छह अगस्त की तड़के घर में धावा बोल गाली-गलौज कर अंधाधुंध पत्थर चलाए थे। इधर, रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश में लगी पुलिस ने मंगलवार को आरोपित पंकज ठाकुर को गुजैनी बाइपास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने क्षेत्र में आतंक खत्म करने के लिए आरोपित को गुजैनी बाइपास से बर्रा-8 तक करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल घुमाकर जुलूस निकला। इस दौरान वह अपराध से तौबा करने के साथ दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कहता रहा। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि आरोपित पंकज ठाकुर पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित की दहशत खत्म करने के लिए उसको पैदल घुमाया गया है, साथ ही पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार चल रहे अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है।