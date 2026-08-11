Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: हिस्ट्रीशीटर गिड़गिड़ाते हुए बोला-अब अपराध नहीं करूंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में गुजैनी क्षेत्र में एक अधिवक्ता के घर पर पत्थरबाजी करने वाले हिस्ट्रीशीटर पंकज ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिवक्ता ने उसे दस हजार रुपये उधार दिए थे, जिसका भुगतान मांगने पर उसे डराया गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे इलाके में जुलूस निकालकर दोबारा अपराध न करने की कसम दिलाई।

Kanpur News: हिस्ट्रीशीटर गिड़गिड़ाते हुए बोला-अब अपराध नहीं करूंगा

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। गुजैनी में अधिवक्ता के घर पर गाली-गलौज कर पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने आरोपित हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार करते हुए उसका कई किलोमीटर जुलूस निकाला। पैदल मार्च के दौरान आरोपित गिड़गिड़ाते हुए दोबारा अपराध न करने की कसम खाता रहा। पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर का क्षेत्र में आतंक खत्म करने के लिए यह कार्रवाई की। दरअसल, उधार दी रकम वापस मांगने पर हिस्ट्रीशीटर ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर अधिवक्ता के घर पर धावा बोला था, जिसका सीसी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। मर्दनपुर निवासी अधिवक्ता निखिल तिवारी का छोटा भाई अखिल बीए तृतीय वर्ष का छात्र है।

ये भी पढ़ें:Kanpur News: उधार चुकाने को कहा तो अधिवक्ता के घर पत्थरबाजी

अखिल ने बताया कि डेढ़ माह पहले पनकी के पतरसा गोपालपुर के कालिका नगर निवासी हिस्ट्रीशीटर पंकज ठाकुर को दस हजार रुपये उधार दिए थे। उधार दी रकम वापस मांगने से गुस्साए पंकज ने अपने गुर्गे सनी गुप्ता व अन्य दो साथियों के साथ मिलकर छह अगस्त की तड़के घर में धावा बोल गाली-गलौज कर अंधाधुंध पत्थर चलाए थे। इधर, रिपोर्ट दर्ज कर आरोपितों की तलाश में लगी पुलिस ने मंगलवार को आरोपित पंकज ठाकुर को गुजैनी बाइपास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने क्षेत्र में आतंक खत्म करने के लिए आरोपित को गुजैनी बाइपास से बर्रा-8 तक करीब डेढ़ किलोमीटर पैदल घुमाकर जुलूस निकला। इस दौरान वह अपराध से तौबा करने के साथ दोबारा ऐसी गलती न करने की बात कहता रहा। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि आरोपित पंकज ठाकुर पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित की दहशत खत्म करने के लिए उसको पैदल घुमाया गया है, साथ ही पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं फरार चल रहे अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।