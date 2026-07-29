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Kanpur News: गैर इरादतन हत्या में आरोपित गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: डेरापुर की पुलिस ने फरीदपुर निटर्रा गांव के अमर सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। वह लंबे समय से फरार था। एसआई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद उसे चलान कर दिया गया।

Kanpur News: गैर इरादतन हत्या में आरोपित गिरफ्तार

Kanpur News: डेरापुर। थाना क्षेत्र के फरीदपुर निटर्रा गांव के मजरा मल्लाहनपुरवा निवासी अमर सिंह पुत्र भोला नाथ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसआई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि वह गैर इरादतन हत्या के मुकदमें में फरार चल रहा था। पूछताछ के बाद उसका चालान कर दिया गया।

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