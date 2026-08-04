Kanpur News: धारणा बदलिए... नाइट वॉचमैन उल्लू किसानों के सच्चे मित्र
Kanpur News: कानपुर के चिड़ियाघर में उल्लू किसानों के लिए फसल की रक्षा करने वाले महत्वपूर्ण साथी हैं। उल्लू रात के समय सक्रिय होते हैं और एक जोड़ा साल में 1000 से ज्यादा चूहे खाता है। चिड़ियाघर में उल्लुओं की उम्र 20 से 28 वर्ष होती है। काठ के उल्लू और ईगल उल्लू संरक्षण में हैं।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। समाज में उल्लू को बेवकूफ माना जाता है। इस धारणा के विपरीत उल्लू इंसानों के सच्चे मित्र हैं। खासकर, किसानों के लिए बेहद मददगार होते हैं। फसलों की रक्षा के लिए जो काम इंसान नहीं कर पाता वह कार्य उल्लू चुपचाप कर देता है। तो फिर उल्लुओं को अब हल्के में मत लीजिए। इन्हें संरक्षित करिए। यह बड़े काम के हैं। दुनिया में 200 प्रकार के उल्लू पाए जाते हैं। इनमें 36 प्रकार के उल्लू अपने देश में हैं। उल्लू रात्रिचर पक्षी है। दिन में पेड़ों की शाख पर सोता रहता है जबकि रात होते ही यह उड़ान भर देता है। यही वजह है कि भोजन की तलाश भी उल्लू रात में ही करते हैं। उल्लुओं को भोजन में सबसे अच्छा चूहा लगता है। एक जोड़ा उल्लू एक साल में 1000 से ज्यादा चूहों को खा जाता है। इसके अलावा उल्लू टिड्डियां, छिपकली और कीड़ों को खाते हैं। इस प्रकार उल्लू खेतों में लगने वाले चूहों और टिड्डियों को खाकर फसल की रक्षा करते हैं। इसीलिए उल्लू को प्रकृति में संतुलन बनाने वाला पक्षी भी कहते हैं। उल्लू शिकार करने में चील और बाज की तरह ताकतवर भी होता है। बस फर्क इतना है चील और बाज दिन में शिकार करते हैं। उल्लू रात में शिकार पर निकलता है।
ज्यादा जीते हैं बड़े आकार के उल्लू
उम्र की बात करें तो जंगल में रहने वाले उल्लू पांच से 12 वर्ष तक जीते हैं जबकि चिड़ियाघर में संरक्षित उल्लू 20 से 28 वर्ष तक जीवित रहते हैं। चिड़ियाघर में उल्लू की उम्र बढ़ने की वजह यह है कि यहां शिकारियों से होने वाला खतरा नहीं रहता है। चूंकि उल्लू को धन संपदा की देवी मां लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है। अंधविश्वास के चलते कुछ लोग दीपावली के दिन उल्लू की बलि तक देते हैं। चिड़ियाघर में उल्लू को समय पर भोजन और इलाज भी मिलता है। बेहतर देखरेख में यह अपनी सामान्य उम्र का तीन गुना जीवन जीते।
कानपुर चिड़ियाघर में काठ के सात उल्लू
चिड़ियाघर में भी कुल 16 उल्लू संरक्षित किए गए हैं। इनमें काठ के सात उल्लू हैं। काठ के उल्लू को समाज में बेहद बेवकूफ माना जाता है। यही वजह है कि ‘काठ के उल्लू’ कहावत भी है। नौ सींग वाले ईगल उल्लू भी हैं। ईगल उल्लू बेहद शक्तिशाली होते हैं। ये बड़े शिकार को भी पलक झपकते पंजे में दबोच लेते हैं। इसकी सींग पंख की होती है। चिड़ियाघर में उल्लुओं को भोजन में जिंदा चूहे दिए जाते हैं। ये भोजन के लिए मरे जानवरों का शिकार नहीं करते हैं। उल्लू के बच्चों को मुर्गी का कीमा दिया जाता है।
कोट-
चिड़ियाघर में दो प्रजाति के कुल 16 उल्लू संरक्षित किए गए हैं। इन्हें भोजन में जिंदा चूहे दिए जाते हैं। उल्लू के बच्चों को कीमा दिया जाता है।
-डॉ कन्हैया पटेल, निदेशक कानपुर, चिड़ियाघर
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंAjeet Pratap Singh
शॉर्ट बायो: अजीत प्रताप सिंह पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट क्रिएटर के पद पर कार्य कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अजीत प्रताप सिंह भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक समय से काम करने का अनुभव है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड में देश के प्रतिष्ठित अखबारों में काम किए हैं। वर्तमान में ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट क्रिएटर हैं। 2022 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अजीत ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में जनमोर्चा, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण आई नेक्स्ट, दैनिक भास्कर व दैनिक जागरण जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित करने के साथ टीम का नेतृत्व भी किया। अजीत ने 2007 में राष्ट्रीय सहारा में देहरादून में काम शुरू किया। उनकी खबरों की समझ और लेखन शैली को सराहते हुए उन्हें सिटी रिपोर्टिंग की बीटों पर स्टेट लेवल तक काम करने का मौका दिया गया। वर्ष 2011 से नवंबर 2014 तक उन्होंने राष्ट्रीय सहारा वाराणसी में काम किया। 2014 में दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में टीम लीडर के तौर पर डिजिटल का भी अनुभव उन्हें मिला था। अजीत ने आई नेक्स्ट बरेली में तीन माह कार्यकारी संपादकीय प्रभारी के तौर पर भी काम किया था। इस दौरान अखबार के बरेली एडिशन को नूर-ए-आई नेक्स्ट अवॉर्ड भी मिला था। अजीत ने 2018-19 तक दैनिक भास्कर में रिजनल हेड के तौर पर 10 जिलों की टीम को लीड किया। 2019 से 2022 तक दैनिक जागरण में खबरों के साथ डिजिटल के लिए भी काम किया। धनबाद में सिटी हेड की जिम्मेदारी भी अजीत ने बखूबी निभाई थी। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
ग्रेजुएशन और पीजी डिप्लोमा इन फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकशन की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अनुभव का लाभ अजीत पत्रकारिता में भी उठा रहे हैं। इसी वजह से अजीत गंगा, श्रम और जल निगम की बीट पर एक्सपर्ट वेरिफाइड और रिसर्च ड्रिवेन स्टोरीज लिख रहे हैं।
डाटा बेस्ड और सॉफ्ट खबरों के साथ डिफरेंशिएटर पर जोर
अजीत की रुचि डाटा बेस्ड खबरों में है। डाटा पर आधारित रोचक खबरें लिखते हैं। बीट पर सॉफ्ट स्टोरी पर भी काम करते रहते हैं। रूटीन खबरों में डिफरेंशिएटर क्रिएट करना अजीत की हावी है।
विशेषज्ञता
ट्रांसपोर्ट (रेल, सड़क, हवाई जहाज और जल परिवहन),
यातायात व्यवस्था,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासनिक खबरें
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पत्रकारिता की नींव: तथ्यपरकता और विश्वसनीयता
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