Kanpur News: करियर बनाने को डिग्री संग प्लेसमेंट को बढ़ावा दे रहा बीएनडी कॉलेज
Kanpur News: कानपुर के ब्रह्मानंद कॉलेज में नवप्रवेशी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी ने कॉलेज के प्लेसमेंट पर ध्यान दिया। छात्रों को एक्सकर्जन टूर और शोध विकास के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में कई प्रोफेसर्स ने कॉलेज की गतिविधियों की जानकारी दी।
Kanpur News: कानपुर। ब्रह्मानंद कॉलेज में नवप्रवेशी छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. विवेक द्विवेदी ने किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज डिग्री के साथ-साथ आपके बेहतर भविष्य के लिए प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान देता है। कॉलेज के पूर्व व वरिष्ठ छात्र प्लेसमेंट में मदद करते हैं। छात्र एक्सकर्जन टूर के माध्यम से प्राकृतिक, वैज्ञानिक, प्रायोगिक केंद्रों का भ्रमण कर उच्च स्तरीय चेतना विकास कर सकते हैं। अनुसंधान विकास के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से विशिष्ट अनुदान स्टार कॉलेज का सम्मान मिला है। कार्यक्रम में डॉ. मधु सहगल, प्रो. अर्चना पांडेय ने सांस्कृतिक महोत्सव समेत अन्य गतिविधियों की जानकारी दी।
डीन छात्र कल्याण प्रो. सुनील सिंह, उप प्राचार्य प्रो. नवनीत मिश्रा, चीफ प्रॉक्टर प्रो. रीता अवस्थी, प्रो. रश्मि पाठक, डॉ. शैलेंद्र, डॉ. अमित व प्रो. एसएन मिश्रा ने कॉलेज में संचालित पुस्तकालय संग अन्य गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
लेखक के बारे मेंAbhishek Singh
शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग
B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
शिक्षा और खेल विजन
शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार
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