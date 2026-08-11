Kanpur News: छात्रों के सपनों को उड़ान देते हैं शिक्षक
Kanpur News: कानपुर के पीपीएन कॉलेज में बीए और बीकॉम के नवप्रवेशित छात्रों के लिए एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने किया, जिसमें छात्रों को ज्ञान की महत्ता और कॉलेज मदद के प्रति आश्वासन दिया गया। विभिन्न शिक्षकों ने भी कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए।
Kanpur News: कानपुर। पीपीएन कॉलेज में बीए व बीकॉम के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने किया। डॉ. सिंह ने कहा कि शिक्षक छात्रों के सपनों को उड़ान देते हैं। दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। ज्ञान से ही छात्र छात्राओं के सपने पूरे होंगे। भविष्य में जिसके पास ज्ञान होगा, वही विश्व को चलाएगा। डीएसडब्ल्यू बादल बिस्वास ने कहा कि छात्रों की किसी भी समस्या के लिए हमेशा कॉलेज की मदद मौजूद है। प्रो. एके गुप्ता, प्रो. सुमन सिंह, डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह, डॉ. नीरज वर्मा, डॉ. एसपी श्रीवास्तव, डॉ. अनीता राय, डॉ. अनिल सिंह, डॉ. आरएन पटेल, प्रो. मीना गुप्ता, डॉ. काशिफ इमदाद, डॉ. सुहेल रजा ने भी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।
संचालन डॉ. सृष्टि कटियार ने किया।
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