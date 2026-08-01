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Kanpur News: अनुशासन और परिश्रम से मिलती है सफलता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के पीपीएन पीजी महाविद्यालय में बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम के नए छात्रों का ओरिएंटेशन हुआ। प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने अनुशासन और मेहनत के महत्त्व पर जोर दिया। समन्वयक प्रो. बीडी पांडेय ने धैर्य और दृढ़ता की बात की, जबकि प्रो. एके गुप्ता ने मोबाइल और सोशल मीडिया से सतर्क रहने के लिए कहा।

Kanpur News: अनुशासन और परिश्रम से मिलती है सफलता

Kanpur News: कानपुर। पीपीएन पीजी महाविद्यालय में प्रोफेशनल एवं सेल्फ फाइनेंस विभाग से संचालित बीबीए एवं बीसीए पाठ्यक्रम के नव-प्रवेशित छात्रों का ओरिएंटेशन हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अनूप कुमार सिंह ने छात्रों को जीवन में अनुशासन एवं कठोर परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। समन्वयक प्रो. बीडी पांडेय ने कहा कि सफलता के लिए धैर्य व दृढ़ता के साथ किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। प्रो. एके गुप्ता ने छात्रों को मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया से सतर्क रहने को कहा। इस अवसर पर प्रो. सुशील शुक्ल, प्रो. बादल बिस्वास, प्रो. सुमन सिंह, प्रो. आभा सिंह, प्रो. मीना गुप्ता मौजूद रहे। संचालन इकरा रियाज व अंजलि याज्ञिक ने किया।

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