Kanpur News: मुठभेड़ में गोली से घायल एक लुटेरा गिरफ्तार, दूसरा फरार

Kanpur News: मुठभेड़ में गोली से घायल एक लुटेरा गिरफ्तार, दूसरा फरार
Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को महोबा के दंपति से लूट करने
Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। भोगनीपुर थाना क्षेत्र में 18 जुलाई को महोबा के दंपति से लूट करने वाले बाइकर्स गैंग के एक बदमाश को पुलिस ने मंगलवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। आरोपी के कब्जे से लूटा गया मोबाइल, नकदी, तमंचा और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। घायल का उपचार कराने के बाद उसका चालान कर पुलिस ने मौके से फरार दूसरे लुटेरे की तलाश शुरू की है। महोबा निवासी धर्मपाल शर्मा अपनी पत्नी माया देवी के साथ 18 जुलाई को बाइक से अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बनारअलीपुर जा रहे थे।
रास्ते में भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के हाँसेमऊ के पास बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से आकर महिला के कान के सोने के बाले, मोबाइल व दस हजार रुपए लूट लिए थे । इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकले थे। पीड़ित की सूचना पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लुटेरों की तलाश में जुटी थी। मंगलवार देर रात मूसानगर- देबीपुर रोड पर अकबरनगर के पास पुलिस चेकिंग देखकर बाइक सवार दो शातिर तेजी से मुड़कर भागने लगे। पुलिस ने उनकी घेराबंदी शुरू की तो बाइक सवार पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हारामऊ डेरा भोगनीपुर निवासी रजत कंजड उर्फ चिप्पा पुत्र राजेश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के रनियां डेरा निवासी सचिन पुत्र रामनाथ मौके से निकल भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए शातिर के कब्जे से पुलिस ने बिना नंबर की एक बाइक,एक तमंचा,एक कारतूस, दो खोखा कारतूस, दंपति से लूटा गया मोबाइल व छह हजार रुपये बरामद किए। सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही ने बताया कि मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर ने हांसेमऊ के पास दंपति से लूट की स्वीकारोक्ति की है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास व शस्त्र अधिनियम के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। उपचार कराने के बाद उसका चालान करने के साथ ही उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है ।
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