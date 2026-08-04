Kanpur News: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के परिजनों होंगे सम्मानित
Kanpur News: राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम् की 150वीं जयंती के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान 2026 को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
Kanpur News: कानपुर। राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम् की 150वीं जयंती के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान 2026 को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। अभियान के दौरान भौतिक एवं डिजिटल दोनों स्वरूपों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ वंदेमातरम् का सामूहिक गायन कराया जाएगा। सेल्फी विद तिरंगा एवं वंदेमातरम् गायन के वीडियो हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आमजन को प्रेरित किया जाएगा। यह निर्देश सीडीओ ने मंगलवार को दिए। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में हर घर तिरंगा अभियान 2026 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
सीडीओ ने कहा कि 9 से 17 अगस्त तक अभियान चलेगा। तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट, स्वतंत्रता दिवस समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी, तिरंगा थीम आधारित प्रकाश सज्जा, रंगोली और तिरंगा प्रेरित कलाकृतियों को आयोजित किया जाएगा। तिरंगा कॉन्सर्ट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं युद्धों में शहीद हुए वीर जवानों के परिजनों को सम्मानित किया जाए। कार्यक्रमों में देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा स्कूल, पुलिस एवं सेना बैंड की प्रस्तुतियों को शामिल किया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण एवं वंदेमातरम् के सामूहिक गायन के साथ सभी सरकारी कार्यक्रम गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित किए जाएं। प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों एवं प्रमुख चौराहों पर तिरंगा थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण कराया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा थीम आधारित रंगोली बनाई जाए।
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