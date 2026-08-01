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Kanpur News: स्थानीय आहार अपनाएं, महिलाएं निभाएं नेतृत्वकर्ता की भूमिका: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में शनिवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पोषण पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों को कुपोषण मुक्त पंचायत के लिए स्वच्छता और संतुलित आहार के बारे में जागरूक किया गया। एनीमिया की स्थिति का त्वरित आकलन किया गया और स्थानीय खाद्य पदार्थों के महत्व पर जोर दिया गया।

Kanpur News: स्थानीय आहार अपनाएं, महिलाएं निभाएं नेतृत्वकर्ता की भूमिका: डीएम

Kanpur News: कानपुर। संभव अभियान-6 के अंतर्गत शनिवार को विकासखंड सरसौल की ग्राम पंचायत हाथीपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पोषण पंचायत आयोजित की गई। विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों एवं उनके अभिभावकों को कुपोषण मुक्त पंचायत के लक्ष्य के साथ संतुलित आहार, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण के प्रति जागरूक किया गया। प्राथमिक विद्यालय हाथीपुर परिसर में पेड़ की छांव तले खुले वातावरण में आयोजित पोषण पंचायत में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि कुपोषण कोई बीमारी नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी का परिणाम है। इसका सीधा संबंध हमारी जीवनशैली और प्रकृति से है।

यदि स्थानीय फल, मोटे अनाज, हरी सब्जियों और पारंपरिक पौष्टिक खाद्य पदार्थों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से प्रभावी बचाव संभव है। पंचायत में आधुनिक तकनीक की मशीन से बिना रक्त का नमूना लिए उपस्थित लोगों की हीमोग्लोबिन जांच की गई। इस तकनीक के माध्यम से एनीमिया की स्थिति का त्वरित आकलन किया गया। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकत्री सुमन यादव ने पोषण भावगीत प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को जागरूक किया।विकासखंड सरसौल की ग्राम पंचायत सवायजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की उपस्थिति में भी पोषण पंचायत आयोजित की गई। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं छह माह पूर्ण कर चुके शिशुओं का अन्नप्राशन कराया गया। उन्होंने कहा कि पोषण पंचायत का उद्देश्य आमजन को कुपोषण के प्रति जागरूक करना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन लाना है। कार्यक्रम में परियोजना निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी शरद अवस्थी, मुख्य सेविका अंजना सचान, मोना सिंह आदि मौजूद रहीं।

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