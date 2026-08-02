Kanpur News: आवास पट्टा आवंटन में अनियमितता की जांच की मांग

शिकायत और आरोप

नोनारी बुजुर्ग निवासी विश्वनाथ ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत में कृषि एवं आवास के पट्टों का आवंटन बिना सार्वजनिक सूचना और गोपनीय तरीके से किया गया। पात्र ग्रामीणों की उपेक्षा करते हुए कथित रूप से धन लेकर अपात्र एवं बाहरी लोगों को पट्टे आवंटित किए गए। वहीं ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर रह रहे हैं, उन्हें भी पट्टे का लाभ दिया गया है। जबकि मूल निवासियों को इसका लाभ नहीं मिला। विश्वनाथ ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाया कि 14 अप्रैल 2026 को लेखपाल, कानूनगो एवं नायब तहसीलदार ने एक जन सेवा केंद्र पर उनके साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। उनका कहना है कि इस संबंध में पहले भी शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा ग्राम पंचायत में कृषि एवं आवास पट्टा आवंटन प्रक्रिया की भी जांच कराई जाए।