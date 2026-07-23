Kanpur News: 21 किमी जीटी रोड बदहाल, एनएचएआई को सौंपने पर मंथन

Kanpur News: कानपुर के 21 किलोमीटर लंबे जीटी रोड की देखरेख को लेकर विभागीय लापरवाही के कारण इसे एनएचएआई को सौंपने पर विचार चल रहा है। पीडब्ल्यूडी की इंजीनियरों की कमी और सड़क की खराब हालत के कारण नियमित रखरखाव नहीं हो पा रहा है। प्रस्ताव में शहरी हिस्से को एनएचएआई के अधीन लाने का विचार विचाराधीन है।

Kanpur News: कानपुर। शहर की सबसे व्यस्त 21 किलोमीटर लंबी जीटी रोड (रामादेवी से आईआईटी) की देखरेख को लेकर विभागीय लापरवाही से इस सेक्शन को एनएचएआई को वापस करने पर मंथन चल रहा है। अभी इस सेक्शन की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी का एनएच खंड संभालता है लेकिन स्टाफ की कमी, इंजीनियरों और कर्मचारियों की लापरवाही और जीटी रोड के शहरी हिस्से की दुर्दशा के बीच पहले भेजे गए गए प्रस्ताव पर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में मंथन हो रहा है। जीटी रोड नेशनल हाईवे होने की वजह से एनएचएआई की रोड है लेकिन रामादेवी से आईआईटी तक शहरी हिस्से में इसकी देखरेख का जिम्मा पीडब्ल्यूडी की एनएच विंग को दिया गया है लेकिन अब शहरी हिस्सा बदहाल हो रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को मिले प्रस्ताव में इस बात पर मंथन चल रहा है कि यह सेक्शन देखता भले ही पीडब्ल्यूडी हो लेकिन इसका बजट मंत्रालय दे रहा है। इस हिस्से को छोड़कर जीटी रोड की पूरी देखरेख एनएचएआई संभालता है। यह व्यवस्था तब थी, जब जीटी रोड के आसपास शहरीकरण कम था। अब कानपुर-दिल्ली हाईवे में भौंती से लेकर जाजमऊ तक और रामादेवी से लेकर रूमा तक दोनों तरफ बसी आबादी के बावजूद एनएचएआई ही व्यवस्था संभाल रहा है। रामादेवी से जाजमऊ तक फ्लाईओवर भी टोल फ्री होने के बाद एनएचएआई उसकी देखरेख कर रहा है。

रखरखाव की कमी नियमित रखरखाव न होने से जीटी रोड जगह-जगह उखड़ चुकी है। बारिश के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। गड्ढों, धूल और जलभराव के कारण रोजाना जाम लग रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। शहर के बाहर एनएचएआई के अधीन आने वाले जीटी रोड के हिस्से की तुलना में शहरी सेक्शन की हालत काफी खराब है। रामादेवी से पहले और आईआईटी के आगे एनएचएआई के अधीन सड़क बेहतर स्थिति में है, जबकि बीच का 21 किलोमीटर हिस्सा बदहाल बना हुआ है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, शहरी हिस्से को एनएचएआई के अधीन लाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके अलावा 21 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड और निर्माण खंड (सीडी-2) के बीच बांटने का विकल्प भी देखा जा रहा है, ताकि मरम्मत और निगरानी में तेजी लाई जा सके।

कर्मियों की कमी पीडब्ल्यूडी एनएच खंड लंबे समय से इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण सड़क की नियमित निगरानी और समय पर मरम्मत नहीं हो पा रही है। इस 21 किमी के सेक्शन में दो परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसमें रामादेवी से गोल चौराहा तक एलिवेटेड रोड बनाने की परियोजना मंजूर हो चुकी है और गोल चौराहा से आईआईटी तक सिक्सलेन जीटी रोड की परियोजना डीपीआर स्तर पर है। इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी-एनएच में अधीक्षण अभियंता का पद अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अरविंद कुमार को दिया गया है। एक एई, एक जेई और एक एक्सईन हैं। एक्सईएन भी बीमारी का हवाला देकर वीआरएस के लिए आवेदन कर चुके हैं।