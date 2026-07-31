Kanpur News: डिलीवरी के 12 घंटे बाद हुई छुट्टी, नवजात की मौत
Kanpur News: रसूलाबाद में एक महिला को प्रसव के 12 घंटे बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर जाने के बाद नवजात बच्चे की स्थिति बिगड़ गई और इलाज के बाद भी सुधार नहीं हुआ। परिवार गुरुवार रात बच्चे को वापस सीएचसी लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
Kanpur News: रसूलाबाद, संवाददाता। सीएचसी रसूलाबाद की महिला विंग में भर्ती महिला केा प्रसव के 12 घंटे बाद छुट्टी दे दी गई। घर जाने के बाद नवजात बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। गांव में इलाज कराने के बाद भी सुधार नहीं होने पर परिजन उसको सीएचसी लाए। यहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया।नयापुरवा गांव निवासी सुधीर कुमार ने पत्नी लवली को प्रसव पीड़ा होने पर मंगलवार को रसूलाबाद सीएचसी की महिला विंग में भर्ती कराया था। मंगलवार शाम साढ़े आठ बजे प्रसव के बाद स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया। बुधवार सुबह प्रसूता की छुट्टी कर दी गई।
घर जाने के कुछ घंटे बाद बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। इस पर परिजनों ने बच्चे का गांव में उपचार कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर गुरूवार रात को परिजन उसको लेकर सीएचसी रसूलाबाद आए। यहां मौजूद डॉ. बृजेश कुमार ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। नवजात बच्चे की मौत से परिजन बिलख उठे। परिजनों ने कहा कि सामान्य प्रसव से स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ था लेकिन अचानक उसकी हालत बिगड़ गई।
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