Kanpur News: युवा व्यापार मंडल के दोबारा अध्यक्ष बने कपिल
Kanpur News: कानपुर में उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की नई टीम की घोषणा की गई। कपिल सब्बरवाल को दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि रणजीत सिंह बिल्लू को महामंत्री और सौरभ गुप्ता को युवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कानपुर महानगर की शेष कार्यकारिणी की घोषणा 15 अगस्त को होगी।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल की नई टीम की घोषणा बुधवार को हुई। मुख्य संरक्षक विजय कपूर व प्रदेश अध्यक्ष विकास जैन ने कानपुर इकाई का अध्यक्ष दोबारा कपिल सब्बरवाल को बनाया। रणजीत सिंह बिल्लू महामंत्री, अजय सराफ संयोजक व सौरभ गुप्ता को युवा अध्यक्ष घोषित किया गया। कानपुर महानगर की शेष कार्यकारिणी की घोषणा 15 अगस्त को होगी। रणजीत सिंह बब्बू, सौरभ गोसाई, अवनीत सिंह, अजय स्वामी, राजेश कत्याल, प्रकाश आहूजा, अनुज जायसवाल आदि रहे।
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