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Kanpur News: रनियां में 9 करोड 34 लाख से बनेगा नया थाना भवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात के रनियां में नए थाना भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत ₹9.34 करोड़ है। एसपी ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। रनियां को 2022 में पूर्ण थाने का दर्जा मिला था, लेकिन नए भवन का इंतजार था। निर्माण कार्य 19 जून 2027 तक पूरा होगा।

रनियां में 9 करोड 34 लाख से बनेगा नया थाना भवन
रनियां में 9 करोड 34 लाख से बनेगा नया थाना भवन

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। रनियां में नौ करोड़ चौतीस लाख की लागत से नए थाना भवन का निर्माण कराया जाएगा। शासन से धन अवमुक्त होने के बाद सोमवार को वैदिक मंत्रां के साथ एसपी ने भूमि पूजन किया । इसके साथ ही भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया। अकबरपुर कोतवाली की रिपोटिंर्ंग चौकी रही रनियां को 22 अक्टूबर 2022 को पूर्ण थाने का दर्जा दिया गया था। इसके बाद रनियां चौकी के पुराने भवन में ही थाना संचालित हो रहा था। इसके साथ ही वहां कुछ कक्षों का निर्माण तो कराया गया। लेकिन रनियां थाने को अपने भवन का इंतजार था। पिछले साल थाने के नए भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया था।

शासन की हरी झंडी मिलने के बाद 9 करोड़ 34 लाख की लगात वाले रनियां थाने के नए भवन को मंजूरी मिल गई। इसके साथ ही निर्माण कार्य की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। धन अवमुक्त होने के बाद सोमवार को रनियां कस्बे के शिवाजी नगर मोहल्ले में भवन निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई। एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया। इसके साथ ही भवन निर्माण का काम शुरू हो गया। एसपी ने कहा कि नया थाना भवन बनने के बाद कानू व्यवस्था और बेहतर बनाने में सफलता मिलेगी। कार्यदायी संस्था के जेई जेपी पांडेय ने बताया कि थाना भवन में, मालखाना, कार्यालय,कंयूटर कक्ष, आरक्षी बैरक, पुरुष महिला हवालात,मीटिंग हॉल,रिसेप्शन कक्ष, उपनिरीक्षक आवास, किचेन, डायनिंग हाल आदि का निर्माण कराया जाना है। भवन निर्माण का काम 19 जून 2027 तक पूरा कराया जाना है। भूमि पूजन के समय एसओ रनियां दिनेश गौतम स्टाफ के साथ मौजूद रहे।

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