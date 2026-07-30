Kanpur News: टिकट की दावेदारी के साथ सपा का रूरा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन

Kanpur News: टिकट की दावेदारी के साथ सपा का रूरा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन
Kanpur News: रूरा में विधानसभा चुनाव के लिए सपा नेता नीरज सिंह गौर ने विशाल बाइक रैली का आयोजन किया। यह रैली रूरा-शिवली रोड से शुरू होकर बारा जोड़ की ओर बढ़ी। समर्थकों का उत्साह देखने लायक था, और इस शक्ति प्रदर्शन ने नीरज की दावेदारी को मजबूत करने के साथ गुटबाजी की अटकलों को भी खत्म किया।
Kanpur News: रूरा। आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने और अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के दावेदारों ने जमीन पर दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को रूरा कस्बे के प्रमुख सपा नेता नीरज सिंह गौर ने विशाल बाइक रैली के जरिए जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। टिकट की दावेदारी ठोकते हुए सपा नेता नीरज सिंह गौर के नेतृत्व में निकाली गई। इस बाइक रैली का शुभारंभ रूरा-शिवली रोड स्थित एक मैरिज गेस्ट हाउस से हुआ। सैकड़ों बाइक सवार कार्यकर्ताओं और समर्थकों का काफिला अकबरपुर होते हुए बारा जोड़ की ओर बढ़ा।
पूरी रैली के दौरान कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। रास्ते में जगह-जगह खड़े सपा समर्थकों और स्थानीय लोगों ने फूल-मालाएं पहनाकर और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए सपा नेता नीरज सिंह गौर ने न केवल अपनी मजबूत दावेदारी पेश की, बल्कि पार्टी नेताओं की मौजूदगी से गुटबाजी की अटकलों पर भी विराम लगाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व एमएलसी दिलीप सिंह कल्लू यादव पूर्व अध्यक्ष समरथ पाल, आनंद यादव, मंगल पाल, आरव श्रीवास्तव, विनय सिंह, विजय यादव, राज विक्रम सिंह, आकाश शर्मा और अदनान खान समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी व भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने एक स्वर में आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती देने और जीत दर्ज करने का संकल्प दोहराया।
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