Kanpur News: पांच कुत्तों के बाद सांड़ की मौत, जहर देने का आरोप
Kanpur News: कानपुर में धोबी मोहाल में पांच कुत्तों और एक नंदी की रहस्यमय मौत के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। उन्हें शक है कि जहर देकर इन जानवरों को मारा गया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और संदिग्धों की पूछताछ की जा रही है।
Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। चौक-सराफा के धोबी मोहाल में पांच कुत्तों की मौत के अगले दिन शुक्रवार सुबह एक नंदी (सांड़) सड़क पर मृत मिले। बेजुबानों की रहस्यमय ढंग से मौत होता देख क्षेत्रीय लोग भड़क उठे और जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इलाकाई लोगों ने सीसी फुटेज में एक संदिग्ध के कैद होने का दावा कर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। वहीं, मामले में पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नारियल बाजार निवासी अनिल वर्मा ने बताया कि सावन माह के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह घर के पास एक नंदी सड़क पर मृत मिले, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। वहीं एक दिन पहले यानी गुरुवार को उसी जगह पांच कुत्ते भी मृत मिले थे। दो दिन में छह बेजुबानों की मौत पर क्षेत्रीय लोग भड़क उठे। एक मकान में रहने वाले किराएदार पर साजिश के तहत खाद्य पदार्थों में जहर देकर मार डालने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि केमिकल का काम करने वाला एक युवक कूड़ा व अन्य सामान सड़क पर फिकवा रहा है, जिसको खाने से बेजुबानों की लगातार मौत हो रही है। हंगामे की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच कर दोषी पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया。
फॉरेसिंक टीम ने नमूने एकत्र कर साक्ष्य जुटाए
क्षेत्रीय लोग, व्यापारी व पशु प्रेमियों के आक्रोश को देख पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाई। टीम ने घटनास्थल के आस-पास के खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर साक्ष्यों का संकलन किया। क्षेत्रीय लोगों के आरोपों को देख पुलिस घंटों सीसी फुटेज खंगालती रही।
कोट-
कुत्ते मृत मिले होने की जानकारी पर नगर निगम टीम उनके शव को लेकर जा चुकी थी। वहीं अगले दिन मिले सांड़ (नंदी) के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में अनिल वर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर संदिग्धों से पूछताछ कर सीसी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
-अमित कुमार पांडेय
एसीपी कोतवाली
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