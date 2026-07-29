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Kanpur News: अटल घाट चौकी के पीछे नाले में मिला महिला का शव, हत्या की शक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में अटल घाट चौकी के पीछे एक 30 वर्षीय महिला का शव सोमवार रात नाले में मिला। स्थानीय लोगों ने हत्या की सूचना दी। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और फोरेंसिक टीम को बुलाया। शव तीन से चार दिन पुराना बताया जा रहा है। महिला की पहचान और मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगा।

Kanpur News: अटल घाट चौकी के पीछे नाले में मिला महिला का शव, हत्या की शक

Kanpur News: कानपुर। अटल घाट चौकी के पीछे नाले में मंगलवार देर रात 30 वर्षीय महिला का शव उतराता दिखा। स्थानीय लोगों ने महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर कोहना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पड़ताल की। साथ ही फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस शव की पहचान के लिए प्रयास कर रही है। थाना प्रभारी मनीष चौहान ने महिला का शव तीन से चार दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। महिला के शरीर पर काले और सफेद रंग का सलवार सूट है। महिला के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले हैं।

शव पानी में पड़ा होने की वजह से सड़ चुका है। फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। शव की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार, महिला की मौत नाले में गिरकर हुई है या महिला ने नाले में कूदकर आत्महत्या की है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का कारण स्पष्ट होगा। साथ ही शव की पहचान के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ के साथ जिले के सभी थानों से संपर्क किया जा रहा है।

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