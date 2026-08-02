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Kanpur News: पुलिस के लिए सिरदर्द बना मां की हत्या कर फरार आरोपित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: राजपुर कस्बे में अयूब ने पैसे नहीं मिलने पर अपनी बुजुर्ग मां फरजाना की हत्या कर दी। घटना के 11 महीने बाद भी पुलिस अयूब को पकड़ने में असफल रही है। इस मामले में एसपी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस अब उसकी तलाश तेज कर रही है।

Kanpur News: पुलिस के लिए सिरदर्द बना मां की हत्या कर फरार आरोपित

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददता। पैसा नहीं देने पर राजपुर कस्बे की बुजुर्ग मां की लकड़ी की फंटी से ताबड़तोड़ हमलाकर हत्या करने के बाद साढ़े ग्यारह माह से फरार आरोपित अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका। उसकी गिरफ्तारी अब पुलिस व एसओजी टीम के लिए गले की फांस बनी है। चुनौती बने फरार हत्यारोपित की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कवायद तेज हो गई है। राजपुर कस्बे के आंबेडकर नगर मोहल्ले में रहने वाले कयूम के कार खरीदने के बाद उसका भाई अयूब अपनी बुजुर्ग मां फरजाना से पैसों की मांग कर रहा था।

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पैसा नहीं देने से गुस्से में उसने 19 अगस्त 2025 की रात में लकड़ी की फंटी से बुजुर्ग मां पर ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह घर से फरार हो गया था। सास को बचाने के प्रयास में उसने भाभी तबस्सुम व बहन रुखसाना को भी जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में आरोपित अयूब के खिलाफ उसके भाई कयूम अली ने राजपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस व एसओजी की टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। इतना ही नहीं उसके कुछ परिचितों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी बेनतीजा साबित हुई है। घटना के करीब साढ़े ग्यारह माह बीतने के बाद भी पुलिस फरार अयूब को पकड़ना तो दूर पुलिस उसका अभी तक उसका सुराग तक नहीं पा सकी। आरोपित के अपना मोबाइल घर पर छोड़कर फरार होने के कारण उसका लोकेशन ट्रेस करना पुलिस के लिए मुसीबत का सबब बना है। उसकी तलाश में परिजनों के बताए संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी भी अब तक बेनतीजा रही है। एसपी ने फरार चल रहे अयूब की गिरफ्तारी के लिए 15 हजार रुपये का इनाम घोषित करने के साथ उसको जल्द पकड़ने का निर्देश दिया है। इसके बाद पुलिस ने अब नए सिरे से उसकी तलाश तेज की है। एसओ राजपुर सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस व एसओजी की टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उसको पकड़ने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।

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