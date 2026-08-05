Kanpur News: आंबेडकर मूर्ति की जगह को कब्जा मुक्त कराया

Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। रनियां नगर पंचायत के फतेपुर रोशनाई गांव में आंबेडकर प्रतिमा के आसपास नौ माह पहले एक महिला ने राखी डालकर कब्जा कर लिया था। सूचना पर मंगलवार को सदर एसडीम और सीओ ने कब्जा हटवाया और मूर्ति को चबूतरा बनवा कर रखवाया। एडीएम, एसडीम व तहसील के आलाधिकारियों ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कब्जा खाली कर साफ सफाई कराई। इसके बाद मूर्ति पर माल्यार्पण किया। सदर एसडीएम राजकुमार पाण्डेय ने बताया कि 1992 में आंबेडकर मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। आंबेडकर मूर्ति के पास कई वर्षों से पहले फतेहपुर रोशनाई निवासी दिवंगत गंगाराम को 150 वर्गगज जमीन आवंटन हुई थी।

उनकी मौत के बाद परिवार के लोगों ने पक्का मकान बना लिया है। बताया कि दिवंगत गंगाराम की बेटी अमर कीर्ति ने आंबेडकर मूर्ति के आसपास राखी डलवाकर कब्जा कर लिया था। आधे से अधिक आंबेडकर मूर्ति राखी से दब गई थी। गांव के लाली, राजेंद्र प्रकाश, कुलदीप , मोनी, आदि ने बाबा साहब की मूर्ति के आस पास कब्जा करने के लिए विरोध किया। मामले की जानकारी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला को दी गई थी। इस पर राज्यमंत्री और पूर्व सांसद मौके पर पहुंचकर मामले को संज्ञान में लेकर अधिकारियो से कब्जा को हटवाकर हटाने की बात कही थी। इस पर प्रशासन ने कब्जा हटा दिया था,और भी साफ सफाई करा दी थी। इसके बाद फिर आंबेडकर मूर्ति के आसपास कब्जा कर लिया गया। मंगलवार को जानकारी पर एडीएम न्यायिक दिग्विजय सिंह, एसडीएम, सीओ संजय सिंह, तहसीलदार पवन कुमार, रनियां पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर राखी को हटाकर चबूतरा बनवाकर के मूर्ति रखवाई गई। वहीं कब्जेदार को चेतावनी भी दी गई है।