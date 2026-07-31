Kanpur News: लोडर को टक्कर से घायल बाइक सवार की उपचार के दौरान मौत
Kanpur News: गजनेर थाना क्षेत्र के गोगुमऊ गाँव के पास एक लोडर की टक्कर से बाइक सवार युवक शुभम सचान गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे रायपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घर में कोहराम मच गया है।
Kanpur News: सरवनखेड़ा संवाददाता । गजनेर थाना क्षेत्र के गोगुमऊ गाँव के पास बने मंदिर के सामने शुक्रवार देर शाम लोडर की टक्कर से बाइक सवार बर्रा आठ कानपुर नगर निवासी युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग उसे रायपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बर्रा आठ कानपुर नगर निवासी शुभम सचान पुत्र विजय सचान एक प्राइवेट कम्पनी में काम करता था । यह गजनेर से अपना काम करके अपनी बाइक से जा रहा था। गोगुमऊ मंदिर के पास पिकअप की टक्कर गंभीर रूप से घायल गया था।गंभीर रुप से घायलावस्था में स्थानीय लोग रायपुर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
मौत की खबर मिलते घर में कोहराम मच गया। पत्नी सीमा सचान मा निर्मला सचान का रो रोकर बुरा हाल हो गया। बहनोई नागेंद्र ने मौत की पुष्टि की। इस संबंध मे गजनेर थाना प्रभारी सनत कुमार ने बताया कि अभी मौत की जानकारी नहीं है।
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