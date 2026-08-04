Kanpur News: प्रांजल व श्रेयांश की जोड़ी बनी विजेता
Kanpur News: कानपुर के अवधपुरी स्थित मास्टर माइंड अकादमी में प्रथम मास्टर माइंड शतरंज टीम चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ। 14 टीमों ने भाग लिया। प्रांजल और श्रेयांश की जोड़ी विजेता बनी, जिन्हें 2200 रुपये और ट्रॉफी दी गई। दूसरे स्थान पर अतुल और अरिहंत, और तीसरे स्थान पर विकास और आदित्य रहे।
Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता अवधपुरी स्थित मास्टर माइंड अकादमी में प्रथम मास्टर माइंड शतरंज टीम चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 14 टीमों (प्रत्येक में दो खिलाड़ी) ने हिस्सा लिया। पांच राउंड के रोमांचक मुकाबलों के बाद प्रांजल-श्रेयांश की जोड़ी विजेता बनी।प्रतियोगिता में विजेता बनी प्रांजल सिंह और श्रेयांश सिंह की जोड़ी को 2200 रुपये व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। अतुल ठाकुर और अरिहंत राय चौधरी की टीम दूसरे स्थान पर रही, जिन्हें 1700 रुपये व ट्रॉफी मिली। विकास निषाद और आदित्य यादव की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही, जबकि शिवांशु सिंह और शाश्वत बाजपेई चौथे स्थान पर रहे। पांचवें स्थान पर आदित्य अरोड़ा और आर्यन गौतम, छठे स्थान पर अभिजीत गोरहा और सौरभ दीक्षित और सातवें स्थान पर अरनव भारद्वाज और अक्षांश सिंह की टीम रही।
इन सभी खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में राइजिंग स्टार पुरस्कार को जीतने वाले अलौकिक आनंद गुप्ता और मिरनांक बागची को ट्रॉफी प्रदान की गई। समापन समारोह में कानपुर चेस एसोसिएशन के सचिव दिलीप श्रीवास्तव ने शीर्ष चार टीमों को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और पांचवें, छठे और सातवें स्थान पर रहने वाली टीमों को पदक देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अकादमी के संरक्षक ऋषभ निषाद, अनुराग निषाद, प्रशंसा वर्मा मौजूद रहीं।
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