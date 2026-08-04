Kanpur News: गोविंदनगर में शॉर्ट सर्किट से तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग
Kanpur News: कानपुर के गोविंदनगर में मंगलवार सुबह शार्ट सर्किट के कारण तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की आठ गाड़ियों ने चार घंटे की मेहनत से आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक को आग की सूचना दी गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई।
Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। गोविंदनगर में मंगलवार सुबह शार्ट सर्किट से तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने मालिक और पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ ही देर में एकाएक आई दमकल की आठ गाड़ियों की मदद से फायर फाइटर्स ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
गोदाम का विवरण
पांडुनगर निवासी गौरव भसीन की चावला मार्केट में गौरव फर्नीचर नाम से शोरूम है। गोविंदपुरी पुराने पुल के पास गोदाम भी है, जहां मंगलवार तड़के करीब पांच बजे आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में लोगों ने गोदाम मालिक को सूचना देने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। जानकारी पर फजलगंज, लाटूश रोड, कर्नलगंज और किदवईनगर से दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इसके बाद गोदाम के आगे लगे शीशें को तोड़कर आग को बुझाने का काम शुरू किया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि, आग से हुए नुकसान के बारे में जानकारी नहीं हो सकी है।
यातायात पर प्रभाव
इस दौरान गोविंदपुरी पुल से चावल मार्केट चौराहा की ओर आने वाला यातायात भी प्रभावित रहा। वाहनों को डीबीएस कालेज रोड या फिर विपरीत दिशा से निकाला गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि, प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट आग लगना प्रतीत हो रहा है। गोदाम में कोई भी फंसा नहीं था। आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।