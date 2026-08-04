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Kanpur News: गोविंदनगर में शॉर्ट सर्किट से तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के गोविंदनगर में मंगलवार सुबह शार्ट सर्किट के कारण तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की आठ गाड़ियों ने चार घंटे की मेहनत से आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक को आग की सूचना दी गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने आग लगने की वजह शार्ट सर्किट बताई।

गोविंदनगर में शॉर्ट सर्किट से तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग
गोविंदनगर में शॉर्ट सर्किट से तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग

Kanpur News: कानपुर, दक्षिण संवाददाता। गोविंदनगर में मंगलवार सुबह शार्ट सर्किट से तीन मंजिला फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने मालिक और पुलिस को सूचना दी। फिर कुछ ही देर में एकाएक आई दमकल की आठ गाड़ियों की मदद से फायर फाइटर्स ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।

गोदाम का विवरण

पांडुनगर निवासी गौरव भसीन की चावला मार्केट में गौरव फर्नीचर नाम से शोरूम है। गोविंदपुरी पुराने पुल के पास गोदाम भी है, जहां मंगलवार तड़के करीब पांच बजे आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन में लोगों ने गोदाम मालिक को सूचना देने के साथ ही पुलिस को सूचना दी। जानकारी पर फजलगंज, लाटूश रोड, कर्नलगंज और किदवईनगर से दमकल की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इसके बाद गोदाम के आगे लगे शीशें को तोड़कर आग को बुझाने का काम शुरू किया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि, आग से हुए नुकसान के बारे में जानकारी नहीं हो सकी है।

यातायात पर प्रभाव

इस दौरान गोविंदपुरी पुल से चावल मार्केट चौराहा की ओर आने वाला यातायात भी प्रभावित रहा। वाहनों को डीबीएस कालेज रोड या फिर विपरीत दिशा से निकाला गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि, प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट आग लगना प्रतीत हो रहा है। गोदाम में कोई भी फंसा नहीं था। आग को पूरी तरह से काबू कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आग कैसे लगी थी?
प्रारंभिक जांच में शार्ट सर्किट आग लगना प्रतीत हो रहा है।
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