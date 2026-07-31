Kanpur News: एलनगंज चौराहे पर सड़क धंसी, राहगीरों ने लगाया बांस
Kanpur News: कानपुर के चुन्नीगंज से कंपनीबाग जाने वाली सड़क पर एलनगंज चौराहे के पास सड़क धंस गई है। गड्ढा तीन फीट गहरा और चार फीट चौड़ा है। जिम्मेदारों ने बैरिकेडिंग नहीं की है, जिससे राहगीरों ने बांस लगाकर अस्थायी उपाय किया है। यह मुख्य मार्ग होने के कारण कई वाहनों का आना-जाना रहता है।
Kanpur News: कानपुर। चुन्नीगंज से कंपनीबाग को जाने वाली सड़क पर स्थित एलनगंज चौराहे के पास बीती रात सड़क धंस गई। तीन फीट गहरा और चार फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। जिम्मेदारों ने इधर-उधऱ बैरिकेडिंग करना भी मुनासिब न समझा। राहगीरों ने खुद इधर-उधर से बांस लाकर गड्ढे में लगा दिया। अभी भी गड्ढा खुला पड़ा है। मुख्य मार्ग होने पर दिन में बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहनों का लोड रहता है। हालत यह है कि तेज वाहन सवार की निगाह न पड़ी तो गड्ढे में पहिया जाते ही दोपहिया वाहन सवार का गिरना तय है।
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