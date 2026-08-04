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चावल में रंग मिलाकर हल्दी बनाते पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर, प्रमुख संवाददाता। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शहर में मिलावटी मसालों के

चावल में रंग मिलाकर हल्दी बनाते पकड़ा

फोटो भी - खाद्य विभाग ने पनकी की पीतांबरा इंटरप्राइजेज में पकड़ी मिलावटखोरी

- साबुत हल्दी नहीं मिली पर तैयार किया जा रहा था हल्दी पाउडर

- 5.86 लाख का स्टॉक जब्त, छह नमूने लेकर जांच के लिए भेजे

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। अपने यहां किसी शुभ कार्य में पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित करने की परंपरा है लेकिन मिलावटखोर चावल में पीला रंग मिलाकर हल्दी बना बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पनकी में चलने वाली ऐसी ही एक मसाला निर्माण इकाई का भंडाफोड़ किया है। यहां चावल में पीला रंग मिलाकर हल्दी पाउडर तैयार किया जा रहा था। टीम ने छह नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इसके साथ ही 5.86 लाख रुपये का माल जब्त किया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित फर्म पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य विभाग की छापेमारी

सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह के निर्देश पर टीम ने इस्पातनगर पनकी स्थित पीतांबरा इंटरप्राइजेज मसाला निर्माण इकाई पर छापेमारी की। निरीक्षण में हल्दी का निर्माण होता मिला, लेकिन वहां साबुत हल्दी उपलब्ध नहीं थी। जांच में पाया गया कि चावल को पीसकर उसमें हल्दी जैसा रंग मिलाकर हल्दी पाउडर बनाया जा रहा था। परिसर में मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चावल के टुकड़े, मिर्च में मिलाने के लिए रास्पबेरी रेड कलर और अन्य सामग्री भी मिली। हल्दी पाउडर, हल्दी में मिलाया جانے वाला लिक्विड कलर, चावल के टुकड़े, मिर्च पाउडर, मिर्च में मिलाए जाने वाले रंग तथा धनिया पाउडर समेत छह नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

जब्त सामग्री का विवरण

टीम ने छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर स्टॉक भी जब्त किया गया। विभाग ने 1.54 लाख के 77 बैग चावल के टुकड़े, 4.20 लाख की 42 बैग हल्दी जैसा पाउडर, 30 किलोग्राम पिसी धनिया, 30 किलोग्राम मिर्च पाउडर और 20 किलोग्राम हल्दी अपमिश्रक कब्जे में ली है। इनकी कीमत 5,86,200 रुपये बताई जा रही है।

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