Kanpur News: प्रधान पुत्र हत्याकांड का मुख्य शूटर मुठभेड़ में धरा

Kanpur News: प्रधान पुत्र हत्याकांड का मुख्य शूटर मुठभेड़ में धरा
Kanpur News: झांसी में नबाबाद थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय सिंह हत्या मामले में मुख्य शूटर हुसैन उर्फ खड्डा को गिरफ्तार किया। वांछित बदमाश को मुठभेड़ में गोली लगी है और उसके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल व कारतूस बरामद हुए। एक अन्य आरोपी भागने में सफल रहा।
Kanpur News: झांसी। नबाबाद थाना पुलिस व स्वॉट टीम ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है। मेड किचन रेस्टोरेंट में महिला प्रधान के बेटे संजय सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर व 25 हजार के इनामिया बदमाश मुठभेड़ में धर-दबोचा। जवाबी कार्रवाई में गोली से वह घायल हो गया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस, बरामद बरामद की गई है। उसका एक साथी भाग निकला है। गुरसरायं के गांव हैवतपुरा निवासी रामदेवी प्रधान हैं। उनका 33 साल का बेटा संजय सिंह झांसी में नंदनपुरा इलाके में रहकर प्रोपर्टी का कारोबार करता था। 23 जुलाई को वह दोस्तों के साथ मेड किचन रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। तभी उसकी सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई संदीप सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज पुलिस ने पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और मुख्य शूटर की तलाश जारी थी। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह थाना प्रभारी नबाबाद व स्वॉट टीम मुखबिर की सटीक सूचना पर नई जेडीए कॉलोनी मुस्तरा रोड पर पहुंची। जहां छुपे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी वांछित मुख्य शूटर हुसैन उर्फ खड्डा निवासी सिद्धेश्वर नगर, आईटीआई को धर-दबोचा। उसके बाएं पैर में गोली लगी। जबकि उसका साथी जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव निवासी सिद्धेश्वर नगर, फरार हो गया। हुसैन उर्फ खड्डा के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई एक अवैध पिस्टल, 02 कारतूस, 02 खोखा कारतूस व बाइक बरामद की। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फरार साथी की तलाश की जा रही है। थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है。
दोस्तों ने सुपारी देकर रची थी हत्या की साजिश
23 जुलाई को मेड किचन रेस्टोरेंट में प्रॉपर्टी कारोबारी संजय सिंह की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य शूटर की तलाश जारी थी। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि प्रॉपर्टी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते दोस्त अजय यादव और धर्मेंद्र सिंह परिहार ने हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए हुसैन उर्फ खड्डा, जितेंद्र उर्फ जीतू और अजीम उर्फ शफी को सुपारी दी गई थी। आरोपियों को 50 हजार रुपए एडवांस दिए गए थे और वारदात के बाद बाकी रकम देने की बात तय हुई थी。
दोस्त ने की रेकी, खड्डा ने सटाकर मारी थी गोली
23 जुलाई की रात 09.30 बजे अजय यादव एवं धर्मेन्द्र सिंह परिहार द्वारा सूचना दिए जाने पर जितेन्द्र यादव उर्फ जीतू, हुसैन उर्फ खड्डा एवं अजीम उर्फ शेफी मैड किचन रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां दोस्तों द्वारा संजय सिंह की रेकी करने के बाद, जब वह रेस्टोरेंट में भोजन कर रहा था। तब हुसैन उर्फ खड्डा ने उसके सिर पर नजदीक से पिस्टल से गोली मार दी। जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
FAQs
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।