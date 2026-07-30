Kanpur News: प्रधान पुत्र हत्याकांड का मुख्य शूटर मुठभेड़ में धरा

Kanpur News: झांसी। नबाबाद थाना पुलिस व स्वॉट टीम ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है। मेड किचन रेस्टोरेंट में महिला प्रधान के बेटे संजय सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर व 25 हजार के इनामिया बदमाश मुठभेड़ में धर-दबोचा। जवाबी कार्रवाई में गोली से वह घायल हो गया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल, कारतूस, बरामद बरामद की गई है। उसका एक साथी भाग निकला है। गुरसरायं के गांव हैवतपुरा निवासी रामदेवी प्रधान हैं। उनका 33 साल का बेटा संजय सिंह झांसी में नंदनपुरा इलाके में रहकर प्रोपर्टी का कारोबार करता था। 23 जुलाई को वह दोस्तों के साथ मेड किचन रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। तभी उसकी सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई संदीप सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज पुलिस ने पहले ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और मुख्य शूटर की तलाश जारी थी। इसी कड़ी में गुरुवार सुबह थाना प्रभारी नबाबाद व स्वॉट टीम मुखबिर की सटीक सूचना पर नई जेडीए कॉलोनी मुस्तरा रोड पर पहुंची। जहां छुपे लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी वांछित मुख्य शूटर हुसैन उर्फ खड्डा निवासी सिद्धेश्वर नगर, आईटीआई को धर-दबोचा। उसके बाएं पैर में गोली लगी। जबकि उसका साथी जितेन्द्र उर्फ जीतू यादव निवासी सिद्धेश्वर नगर, फरार हो गया। हुसैन उर्फ खड्डा के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई एक अवैध पिस्टल, 02 कारतूस, 02 खोखा कारतूस व बाइक बरामद की। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फरार साथी की तलाश की जा रही है। थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है。