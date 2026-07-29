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Kanpur News: सावन के पहले सोमवार को करिए बाबा अमरनाथ के दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में बाबा अमरनाथ का भव्य शृंगार होगा। इस बार सावन मास के पहले सोमवार को भक्तों के लिए दर्शन का आयोजन है। शेषनाग झील से लाए जल का अर्पण होगा और 12 फीट के स्वरूप का दर्शन भक्तों को कराया जाएगा। मंदिर परिसर में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।

Kanpur News: सावन के पहले सोमवार को करिए बाबा अमरनाथ के दर्शन

Kanpur News: कानपुर। बाबा अमरनाथ का दीदार इस बार बहुत कम भक्तों कर पाए लेकिन कानपुर के भक्तों के पास बाबा शिव के दर्शन करने का एक मौका है। इस बार सावन मास के पहले सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर में बाबा अमरनाथ का भव्य शृंगार होगा। शेषनाग झील से मंगाया गया जल भी अर्पित किया जाएगा। मंदिर प्रशासन की तरफ से चल रही तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। शिव भक्त मनीष रस्तोगी ने बताया कि बाबा अमरनाथ के दर्शन कराने के लिए केसा कॉलोनी, चंद्र विहार स्थित श्री पशुपतिनाथ मंदिर में पिछले 45 दिनों से तैयारी चल रही है। तीस कारीगर पंडाल को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मंदिर के गर्भगृह में बाबा बर्फानी के 12 फीट के स्वरूप का दर्शन भक्तों को होगा। इसके अलावा इतने ही फीट का पहाड़ स्वरूप मंदिर के ऊपर बनाया जा रहा है। तकरीबन 25 फीट ऊंचे और 50 फीट लंबे इस विशालकाय पंडाल के दर्शन भक्तों को काफी दूर से होंगे। बाबा बर्फानी के इस स्वरूप को तैयार करने के लिए लगभग तीन सौ सिल्ली बर्फ की व्यवस्था की गई है。

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दर्शन प्रक्रिया

बाबा अमरनाथ के दर्शन भक्तों को कराने के लिए मंदिर प्रांगण में 12 फीट पर एक गुफा का निर्माण कराया जा रहा है। यहां से बाबा बर्फानी के दर्शन भक्तों को सुगमता से होंगे। एक बार में बीस भक्तों को दर्शन मिलेगे। ऐसे में अन्य भक्तों को अपनी बारी के लिए पांच पांच मिनट का इंतजार करना होगा। सिक्योरिटी के मद्देनजर पहली बार मंदिर परिसर में 15 से अधिक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। बाबा शिव को शेषनाग झील का जल भी अर्पित करने का मौका मिलेगा। बाबा अमरनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को तीन अगस्त को शाम छह बजे से होंगे। इस दौरान महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा।

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सावन मास की तैयारी

सावन मास गुरुवार से शुरू हो रहा है। शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले सोमवार तक बैरिकेडिंग आदि का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। घाटों के किनारे स्थित शिव मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। यहां सीढ़ियों से उतर कर स्नान करने के लिए मुख्यधारा में जाने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। डोरियां बांध कर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। परमट घाट स्थित बाबा आनन्देश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर में विशेष तैयारियां की गई हैं। जागेश्वर मंदिर में भी बैरिकेडिंग की जा रही है। वनखंडेश्वर में मुख्य मार्ग को हर सोमवार को रोका जाएगा।

सामान्य प्रश्न

बाबा अमरनाथ के दर्शन कब होंगे?
बाबा अमरनाथ के दर्शन श्रद्धालुओं को तीन अगस्त को शाम छह बजे से होंगे।
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