Kanpur News: कचहरी में हंगामा, मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप
Kanpur News: कानपुर में कचहरी परिसर में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान महिला अधिवक्ता पर हमले का आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि उसे गला दबाया गया और छेड़खानी की गई। दूसरी तरफ, दूसरे पक्ष ने महिला पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।
Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। कचहरी परिसर में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि एक मुकदमे में आरोप तय होने के बाद वह जा रही थी। रास्ते में दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। आरोप है कि गला दबाया, छेड़खानी की और बाल पकड़कर गिरा दिया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि महिला अधिवक्ता ने झूठा आरोप लगाकर साथियों को बुलाया और मारपीट की। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।
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