Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: कचहरी में हंगामा, मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में कचहरी परिसर में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान महिला अधिवक्ता पर हमले का आरोप लगाया गया है। महिला का कहना है कि उसे गला दबाया गया और छेड़खानी की गई। दूसरी तरफ, दूसरे पक्ष ने महिला पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज किया है।

Kanpur News: कचहरी में हंगामा, मारपीट व छेड़छाड़ का आरोप

Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। कचहरी परिसर में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि एक मुकदमे में आरोप तय होने के बाद वह जा रही थी। रास्ते में दूसरे पक्ष ने हमला कर दिया। आरोप है कि गला दबाया, छेड़खानी की और बाल पकड़कर गिरा दिया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि महिला अधिवक्ता ने झूठा आरोप लगाकर साथियों को बुलाया और मारपीट की। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्जकर कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:मेडिएशन सेंटर में अधिवक्ता से अभद्रता
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Kanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।