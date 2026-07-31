Kanpur News: विवाद में कारोबारी पर ग्राइंडर से हमला, मुकदमा
Kanpur News: चकेरी। जाजमऊ में एक चमड़ा कारोबारी ने आरोप लगाया है कि खराब चमड़ा बदलनेरी ने आरोप लगाया है कि खराब चमड़ा बदलने के विवाद में कारखाना संचालक के साथी समे
Kanpur News: चकेरी। जाजमऊ में एक चमड़ा कारोबारी ने आरोप लगाया है कि खराब चमड़ा बदलने के विवाद में कारखाना संचालक के साथी समेत अन्य ने उनके साथ मारपीट कर ग्राइंडर से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ जाजमऊ थाने में मामला दर्ज कराया है। जाजमऊ के गज्जूपुरवा निवासी बाबू उर्फ क्रांति के अनुसार वह चमड़े का कारोबार करते हैं। उन्होंने चमड़ा सप्लाई करने के लिए जाजमऊ स्थित फिरदौस के कारखाने से सैंपल लेकर आर्डर किया था और तीस हजार रुपये एडवांस भी दिए थे। माल की सप्लाई के पहले जब वह बीते सोमवार को चमड़ा देखने पहुंचे तो उसकी गुणवत्ता सैंपल से मेल नहीं खा रही थी।
इस पर उन्होंने सही माल देने की बात कही। ऐसा न होने पर उन्होंने एडवांस वापस मांगा। तभी आरोपित कारखाना संचालक फिरदौस समेत उसके कर्मचारी व साथी फैसल, सुलेमान, अफरोज ने गाली गलौज कर बंधक बनाकर पीटा। आरोप कि फैसल ने उन पर ग्राइंडर से चेहरे पर हमला कर दिया। जिससे उनकी बाईं आंख के ऊपर कट लग गया। जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।