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Kanpur News: विवाद में कारोबारी पर ग्राइंडर से हमला, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: चकेरी। जाजमऊ में एक चमड़ा कारोबारी ने आरोप लगाया है कि खराब चमड़ा बदलनेरी ने आरोप लगाया है कि खराब चमड़ा बदलने के विवाद में कारखाना संचालक के साथी समे

Kanpur News: विवाद में कारोबारी पर ग्राइंडर से हमला, मुकदमा

Kanpur News: चकेरी। जाजमऊ में एक चमड़ा कारोबारी ने आरोप लगाया है कि खराब चमड़ा बदलने के विवाद में कारखाना संचालक के साथी समेत अन्य ने उनके साथ मारपीट कर ग्राइंडर से हमला कर दिया। जिससे वह घायल हो गए। पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ जाजमऊ थाने में मामला दर्ज कराया है। जाजमऊ के गज्जूपुरवा निवासी बाबू उर्फ क्रांति के अनुसार वह चमड़े का कारोबार करते हैं। उन्होंने चमड़ा सप्लाई करने के लिए जाजमऊ स्थित फिरदौस के कारखाने से सैंपल लेकर आर्डर किया था और तीस हजार रुपये एडवांस भी दिए थे। माल की सप्लाई के पहले जब वह बीते सोमवार को चमड़ा देखने पहुंचे तो उसकी गुणवत्ता सैंपल से मेल नहीं खा रही थी।

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इस पर उन्होंने सही माल देने की बात कही। ऐसा न होने पर उन्होंने एडवांस वापस मांगा। तभी आरोपित कारखाना संचालक फिरदौस समेत उसके कर्मचारी व साथी फैसल, सुलेमान, अफरोज ने गाली गलौज कर बंधक बनाकर पीटा। आरोप कि फैसल ने उन पर ग्राइंडर से चेहरे पर हमला कर दिया। जिससे उनकी बाईं आंख के ऊपर कट लग गया। जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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