Kanpur News: अखिलेश दुबे के प्रकरण में अब तीन को सुनवाई
Kanpur News: कानपुर में होटल कारोबारी से 2022 में ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में अधिवक्ता अखिलेश दुबे की आरोपमुक्ति प्रार्थना पत्र पर शनिवार को सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण जिला जज ने अगली तारीख तीन अगस्त तय की है।
Kanpur News: कानपुर। होटल कारोबारी से ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलने के मुकदमे में आरोपी अधिवक्ता अखिलेश दुबे के आरोप मुक्ति प्रार्थना पत्र पर शनिवार को सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई पूरी न होने के चलते जिला जज ने अगली तिथि तीन अगस्त नियत की है। होटल कारोबारी सुरेश पाल ने किदवई नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप वर्ष 2022 में अधिवक्ता अखिलेश दुबे द्वारा दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाकर ढाई करोड़ रुपये की रंगदारी वसूल की गई। इस मामले में शनिवार को अखिलेश के आरोपमुक्ति प्रार्थना पत्र पर सुनवाई शुरू हुई। कार्यवाहक डीजीसी ओंकार नाथ वर्मा ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू की गई है।
बहस पूरी न हो पाने के चलते सोमवार की तिथि दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।