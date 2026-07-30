Kanpur News: कुपोषितों को चिह्नित कर दें बेहतर उपचार:डीएम
Kanpur News: डीएम कपिल सिंह की अध्यक्षता एवं सीडीओ विधान जायसवाल की उपस्थिति में जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचा
Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। डीएम कपिल सिंह की अध्यक्षता एवं सीडीओ विधान जायसवाल की उपस्थिति में जिला पोषण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जनपद में संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों, पोषण की स्थिति, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि पोषण केवल स्वास्थ्य विभाग अथवा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग का विषय नहीं है, बल्कि यह बहु-विभागीय समन्वय से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पोषण अभियान के उद्देश्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनपद को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। गंभीर कुपोषित एवं मध्यम कुपोषित बच्चों की पहचान तथा उनके उपचार एवं पोषण प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर पोषण संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। पोषण ट्रैकर पर शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग सुनिश्चित की जाए तथा लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति का नियमित सत्यापन किया जाए। बैठक में सीएमओ डॉ.जयगोविन्द,डीडीओ सुनील तिवारी डीपीओ आरबी सिंह,डीपीआरओ विकास पटेल, बीएसए आशीष पांडेय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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