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Kanpur News: आज खुली रहेगी जिले की सभी गैस एजेंसियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में सभी गैस एजेंसियां रविवार को खुली रहेंगी ताकि उपभोक्ताओं केवाईसी और नाम बदलवाने का काम कर सकें। गैस वितरक संघ के संरक्षक भारतीश मिश्रा ने कहा कि 15 अगस्त तक इन कामों को पूरा करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत न हो।

Kanpur News: आज खुली रहेगी जिले की सभी गैस एजेंसियां

Kanpur News: कानपुर। केवाईसी कराने के लिए सभी गैस एजेंसियां रविवार को भी खुली रहेगी। एजेंसी में सिर्फ केवाईसी और नाम बदलवाने संबंधित काम होगा। गैस वितरक संघ के संरक्षक भारतीश मिश्रा ने बताया कि 15 अगस्त तक केवाईसी का काम होना है। इसके बाद सिलेंडर लेने में किसी तरह की दिक्कत से बचने के लिए केवाईसी जरूर करा ले।

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